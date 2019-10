(B) Streit um Zitadelle spitzt sich zu

Vergangene Woche äußerte sich die Spandauer CDU doch noch zur Nutzung der Zitadelle: allerdings indem sie der Punkand „Feine Sahne Fischfilet“ Auftrittsverbot erteilen wollte. Der christdemokratische Stadtrat Gerhard Hanke nahm eine Anfrage der AfD zum Anlass, die sich auf ein Konzert der Band im August bezog. „Sie werden diese Gruppe dort nicht mehr sehen, das kann ich Ihnen sagen“, biederte er sich bei seinen Kameraden aus der AfD-Fraktion an. Insbesondere führte er auf dem Gelände verteilte Sticker und eine Diskussion an, die auf die Nutzung der Räume durch Neofaschist:innen hinwiesen. Damit macht Hanke einmal mehr klar, wessen Geistes Kind er ist: Während er zu jahrelanger Nutzung durch rechte Meinungsmacher:innen schweigt, gerät er in Gedanken an die Punkrock-Fans, die genau das problematisieren in Rage. Schon beim Konzert selbst ließ die überzogene Polizeipräsenz und der Einsatz von Zivibullen vom PMS auf dem Konzertgelände erahnen, wo der Bezirk die Gefahr ausmacht.

Die Spandauer CDU scheint die Bezirkspolitik schon länger als Experimentierfeld für partielle Kooperation mit der neofaschistischen AfD zu begreifen und auch jetzt rennt sie wie besoffen nach dem Stock, der ihr von rechts hingeworfen wird. Einmal mehr wird deutlich, dass man im Kampf gegen Rechts nicht auf solche Gestalten zählen kann.

Die Initiative „Kein Raum der AfD“ setzt sich seit über einem Jahr konsequent für eine Zitadelle ohne Nazis ein. Autoritäre Rechte aus der bürgerlichen Bezirkspolitik wie Hanke verdeutlichen erneut, dass dieses unabhängige Engagement mehr als nötig ist.

Die Rechten aus der Festung werfen!

Kein Raum der AFD!