Scheibe von Freiraumprojekt in Nordhausen durch Neonazis eingeworfen

In der Nacht vom 27.07.24 wurde gegen 01:00 Uhr ein Oberlicht des Schaufensters des linken Freiraumprojektes Green Island und der selbstorganisierten Bibliothek in Nordhausen von drei bisher unbekannten Personen mit einer Flasche eingeworfen. Eine männlich gelesene Person hatte blondes Haar, einen roten Schriftzug auf der Rückseite eines schwarzen Pullovers und trug eine kurze schwarze Hose, eine weitere Person wurde aufgrund einer hellen Stimme „ als weiblich wahrgenommen“.

Bereits eine halbe Stunde vorher konnten von einiger Entfernung aus Richtung der Grimmelallee rechte Parolen und Lieder gehört werden.

Wir sind wütend, aber nicht überrascht. Dieser Angriff reiht sich in eine momentan steigende Anzahl rechter Angriffe und Übergriffe in Thüringen ein. Die AfD fungiert hier nicht nur als parlamentarischer Arm der neonazistischen Szene, sondern durch ihre Reichweite auch als geistiger Brandstifter solcher Angriffe. Auch wir nahmen vor dem Raum eine steigende Tendenz rechter Pöbeleien oder Bedrohungen wahr. (https://www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Thueringer.Z...)

Der Angriff soll linke Stimmen und Orte einschüchtern und verstummen lassen.

Das werden sie aber nicht schaffen! Wir werden uns weiter gegen Ausgrenzung, Menschenhass und Unterdrückung und für ein solidarisches, freies und soziales Miteinander einsetzen!

Nie wieder ist jetzt! Dem Faschismus entgegentreten!