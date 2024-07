Staatliches Eindringen in den Hambi - Call for Support - tate Invasion of the Hambach Forest – Call for Support – State invasion of the hambach forest

Der Buergermeister der Gemeinde Merzenich, Georg Gehlhausen (CDU, Richard-Strauss-Weg 7 52399 Merzenich, 01577 2680786), hat angekuendigt den Hambacher Wald mit seinen Schergen und moeglicher Polizeiunterstuetzung am Dienstag den 23. Juli um 09 Uhr besuchen zu wollen. Wir lehnen den Besuch von Autoritaeten ab und moechten uns dem entschlossen entgegenstellen.

Der Buergermeiseter moechte den Wald fuer seine gruen-kapitalistische Agenda auskundschaften.Seine Plaene umfassen unteranderem den mittlerweile erfolgten Rueckkauf des Dorfes Morschenich, das er mit Ansiedlung von Tech-Firmen in ein sogenanntes Dorf der Zukunft umwandeln moechte und die Transformation des Hambacher Waldes in ein parkaehnliches Naherholungsgebiet inklusive Wiederaufnahme der Forstwirtschaft.

Er hat bereits vor circa einem Jahr versucht mit den Besetzer*innen Kontakt aufzunehmen um den Anschein eines einvernaehmlichen Prozesses vorzuspielen, waehrend im Rathaus bereits Entscheidungen getroffen wurden. Nachdem ihm in einer eMail klar gemacht wurde, das er in der Besetzung nicht erwuenscht ist und nur ein schriftlicher Kontakt angeboten wurde, beantwortete er lediglich den beigelegten Fragenkatalog und meldete sich nicht wieder.

Wir wollen eine der groessten autonomen Zonen Europas weiterhin verteidigen und brauchen dafuer eure aktive Unterstuetzung am Dienstag 23.07.2024 um 9 Uhr auf der Secustrasse,

Von der S-Bahnstation Buir einfach gerade aus auf die Asphaltstrasse die durch den Wald fuehrt.

Oder unterstuetzt uns um 8:30 Uhr lautstark vor dem Privathaus des Buergermeisters im Richard-Strauss-Weg-7 in Merzenich.

Hambi bleibt!

The mayor of the commune of Merzenich Georg Gelhausen (CDU, Richard-Strauss-Weg 7 52399 Merzenich, 01577 2680786) announced to visit the Hambach Forest on 23. of July at 9 AM with his minions and the possibility of police presence. We reject the visit of any authorities and will stand in their way.

The mayor wants to scout out the forest for his green capitalist agenda. His plans include the buyback of Morschenich to transform it with the help of Tech-Companies in to a so called village of the future and the transformation of the Hambach Forest into a parklike structure, including the resumption of forest industrial activities.

He tried to get in contact with the Activist into the forest around a year ago to fake a mutual process, while the town hall was already making decisions. After it was made clear in an email that he is not welcome in the occupation and only a written communication would be possible, he only answered the added questions and didn’t pursue contact.

We still want to defend one of the biggest autonomous zones of Europe and need your active Support on the Securoad., just straight from the Buir Trainstation on to the asphalt road that passes through the forestt, at 23.07.2024 on 9AM. Or support us at 8:30 AM in front of the private house of the mayor in Richard-Strauss-Weg 7 in Merzenich.

Hambi stays!