Broschüre "Zum 7. Oktober • Autonome Debattenbeiträge"

Auf der Radical Bookfair ist sie am letzten Wochenende gut unter die Leute gebracht worden. Damit die Debatte nicht abreißt und auch bundesweit aufgegriffen und weitergeführt werden kann, stellen wir die Broschüre als druckbare PDF in mehreren Varianten zur Verfügung stellen. Auch wenn alle Texte auf Indymedia und knack.news veröffentlicht worden sind, halten wir es für sinnvoll weiter am Papierformat festzuhalten. Wir hoffen dadurch ein genaueres Lesen abseits von der Klickökonomie und Zerstreuungstendenz des Internets zu ermöglichen. Gedruckt wurde in Leipzig mit einem Risographen. Wenn ihr in euren Städten auch Zugriff auf Risographen, Schneide- und Tackermaschienen habt, könnt ihr die Druckbögen für A3 downloaden. Das Cover ist für Risographie in drei Farben angelegt, eine einfarbige Version für das Cover wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Wenn ihr Zugang zu einfachen Digitaldruckern habt, gibt es ebenfalls eine Datei angelegt mit aufeinanderfolgenden Seiten sowie eine bereits im Broschürenformat gespeicherte.

Der erste Artikel ist bereits im Oktober 2023 erschienen und bespricht vor allem die ersten Aufrufe und Redebeiträge zum Thema in Leipzig. Der zweite Beitrag erschien im Juni 2024 und wurde von verschieden Gruppen des „…umsGanze“-Bündnis verfasst. Im letzten Beitrag wird eben dieser Text kritisiert und auf seine Argumente geprüft. Wir als Gruppe sind nicht die Verfasser:in der Beiträge, fühlen uns aber mit den Texten der Genoss:innen aus Leipzig verbunden und teilen die Kritik.

alea, Leipzig Juli 2024

