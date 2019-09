[RMK] You can't evit dreams – Solidarity with Exarchia

Aus diesem Grund freuen wir uns umso mehr über die Wiederbesetzungen in Exarcheia. Über unsere Komplizin*en, welche in der Nacht den Moment der Freiheit finden. Von Berlin bis Freiburg erschallt in diesen dunklen Tagen der Ruf nach Freiheit.

Von Berlin nach Freiburg. Von Freiburg nach Backnang. Von Backnang nach Exarcheia.

Verteidigen wir unsere Träume, bauen wir Brücken. Lasst uns die autoritäre Wende zerschlagen!

Aus diesem Grund haben wir am vergangenen Samstag in Backnang einige Banner in mehreren Metern Höhe angebracht. Lasst uns wieder zueinander finden. Lasst uns Barrikaden der Solidaritäten errichten.

No Pasaran! Werder in Backnang, Freiburg, Berlin, noch in Exarcheia!

Für die Freiheit! Für die Anarchie!