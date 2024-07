Philipp Gerlach zwischen Hardtekk, Neonazis, Hells Angels und Hooligans

Die HardTekk Szene Ostdeutschlands ist stark von Neonazis und rechtsoffenen Akteur*innen geprägt. Besonders in Thüringen lässt sich eine rechte Hegemonie beobachten. Immer wieder gibt es rechte Parolen oder Szenecodes auf Partys oder von Künstler*innen aus der Szene. Besonders in Nordhausen gibt es ein prominentes Beispiel: Philipp Gerlach. Dieser macht zwar selbst keine Musik mehr, ist aber als Veranstalter, Clubbesitzer und Unternehmer, gut in der Szene und auch in der Stadt vernetzt. Die Verstrickung Gerlachs in die Neonaziszene, Rockermilieu, aber auch in die vermeintlich seriöse Geschäftswelt Thüringens, welche die neonazistischen Umtriebe Gerlachs nicht wirklich zu stören scheint, machen wir in dieser Recherche transparent.

Ergänzungen und Hinweise bitte an:

recherchegruppe-suedharz@systemli.org