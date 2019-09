Cyber Valley Aktionsmonat – Zwischenstand

Am frühen Morgen des 22.9.2019 wurde auf dem Portal Tueinfo.org eine Nachricht hinterlassen:

„Deshalb haben wir in dieser Nacht Botschaften an einem Gebäude in der Paul-Ehrlich-Straße 5, einem Bürokomplex mit mehreren Firmen, u.a. der Amazon Development Center GmbH, hinterlassen: "The wrong Amazon is burning!" und "No Cyber Valley!". Die Farbe an Eingangstür, Fassade und anderen Stellen soll Amazon daran erinnern, dass sie hier nicht willkommen sind. Diese erste Aktion im Rahmen der Aktionswochen gegen das Cyber Valley (10.9.-10.10.2019) soll andere Aktivist*innen dazu inspirieren, weitere Aktionen folgen zu lassen.“ (http://www.tueinfo.org/cms/node/25573)

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der genannten Aktionswochen (http://www.tueinfo.org/cms/node/25535) bereits eine Vielzahl anderer Aktionen stattgefunden hat: Infostände, Straßentheater, eine Führung und ein Konzert auf dem Baufeld 13, das die Stadt für Amazon privatisieren will – das Max-Punk-Institut hat hierzu eine Pressemitteilung veröffentlicht (http://www.tueinfo.org/cms/node/25562).

Wir betrachten bis auf weiteres alle genannten Aktionen als Beitrag zur Mobilisierung auf den 10.10.2019, ab 15 Uhr,, Karlstraße Richtung Gemeinderat, der zunächst über die Ansiedelung von Bosch und spätestens in der folgenden Sitzung über das Amazon-Entwicklungszentrum entscheiden wird.