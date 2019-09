[Athen] Erklärung zur Serie von Angriffen auf Büros von ND und Banken

Die Bankfilialen:

- Nationalbank in Halandri, Zenonos Straße

- Nationalbank in Vyronas, Formionos Straße

- Nationalbank in Alimos, Thoukididou Straße

- Nationalbank in Glyfada, Vouliagmeni Straße

- Piräus Bank in Kypseli, Korfu Straße

Solange die neuen Machthaber, ihre Medienpapageien und die Bullen-Gewerkschafter, die Geschichte von "Verrohung in Exarchia" und "Gesetzlosigkeit" riechen, nehmen wir nur eine Symbolik des Strebens nach universeller Lehre und „Recht und Ordnung“ wahr.

Mehr Bullen, weniger Rechte und weniger Stimmen, die sich wehren, alles und jede/r soll verschwinden, was das Schaufenster des Tourismus, die "Investition", die neoliberale Vision des freien Warenverkehrs verdirbt. Und was Exarchia symbolisiert, so sind die Aufstände in der Stadt in den letzten 11 Jahren (obwohl wir weiter zurückgehen könnten) nicht gut für Unternehmen, sie passen nicht in die Airbnb-Metropole, die sie suchen.

Aber genau wie für sie, wo Exarchia (und seineBesetzung durch die Polizei) eine Symbolik der "Bekämpfung der Gesetzlosigkeit" ausdrückt, so hat das auch für uns die Funktion einer Symbolik der Momente, die für unsere Versuche, den Himmel zu erobern.

Obwohl (die meisten von uns) anderswo leben, haben wir hier unsere politischen Wurzeln. In unserer Nachbarschaft, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Schulen, in den Strukturen der Bewegung, die wir in unseren Lebensräumen aufgebaut haben.

Die "Schlacht um Exarchia" ist für uns kein "rebellischer Spielplatz", sondern Teil eines umfassenderen Konflikts, der für selbstorganisierte Gewerkschaften, antifaschistische Quartiere und in lokalen Kämpfen entfaltet.

"Exarchia" ist der glitzernde Geldautomat in Peristeri, ist der Faschist in Moschato, ist der Arbeiter in Petroupoli, der nicht "runterschluckt" und von seinem Chef für Briefmarken gefeuert wird, ist die Besetzung von Schulen, ist die Nachbarschaft, die sich gegen die Fällung von Bäumen in Kypseli wehrt, es sind die Verletzungen in der Polizeistation von Kalithea.

Und das alles ist Exarchia.

In dieser Symbolik von Exarchia steckt alles, was die Macht unterdrücken will.

Und alles, was wir verbreiten wollen.

Besetzungen und Strukturen der Bewegung sind Räume des Kampfes und der Freiheit.

Ihr werdet bluten, um sie zu erobern

GenossInnen für die Verbreitung Exarchias

(Übersetzung von https://athens.indymedia.org/post/1600040/)

Bereits zuvor wurde am 12. September das regionale Hauptquartier der Nea Dimokratia in Pefki/Athen mit einer Gazaki Konstruktion angegriffen; das zweite Mal in wenigen Wochen.

In Heraklion/Kreta wurde ebenfalls am 14. September ein ND Büro angegriffen.