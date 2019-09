Solidarität Mit Exarchia

Wir senden solidarische Grüße aus Berlin an unsere kämpfenden

Genoss*innen in Exarchia.

An zwei zentralen Stellen der Stadt, am Herrmannplatz und am

Alexanderplatz, haben wir große Transparente mit kämpferischen Grüßen an

das unter Angriff stehende Exarchia aufgehängt.

Am Morgen des 26. August 2019, begann der griechische Staat den im

Wahlkampf vorangekündigten Angriff auf das Athener Viertel Exarchia.

Dabei wurden in einem polizeilichen (und medialen) Großaufgebot vier

besetzte Häuser gestürmt, geräumt und abgeriegelt, 143 Geflüchtete,

darunter Familien mit Kleinkindern, allesamt Bewohner der 2 Häuser in

der Spyrou Trikoupi Straße, an Flüchtlingslager geschickt, in welchen

ein würdevolles Leben schlichtweg nicht möglich ist. 10 der Personen

wurden zum Knast Amygdaleza geschickt, um abgeschleppt zu werden auf

Grund ihres ‘illegalen’ Status. Drei weitere Besetzer wurden im dritten

Haus festgenommen und eine weitere Person wurde an anderer Stelle

festgenommen und über Stunden festgehalten, während seine Wohnung und

ein weiteres leerstehendes Haus nach Drogen durchsucht wurde. Auf Grund

von fehlenden Beweismitteln wurde die Person später freigelassen.

Seitdem haben sich diverse polizeiliche Einheiten an verschiedenen

Stellen von Exarchia installiert und greifen täglich besetzte autonome

Räume an. Das besetzte soziale Zentrum K*Vox wurde mehrmals mit enormer

Gewalt angegriffen, während Tränen- und Erstickungsgas in den vollen

Raum geworfen wurde und Menschen durch Knüppel Kopfverletzungen

erlitten. Ein Konzert gegen die Drogenmafia auf der Plateia wurde

ebenfalls mit Gas angegriffen, während das besetzte Haus anarchistischer

Migranten zweimal angegriffen und Material und Möbiliar zerstört wurden.

Auf täglicher Basis finden Verhaftungen statt, sowie verbale sexistische

und homophobe Übergriffe von Bullen an Bewohner von Exarchia.

In Kontinuität der vergangenen ‘linken’ Regierung von Syriza, setzt die

rechte Regierung von Nea Dimokratia (Neue Demokratie) ihr Versprechen

um, die ‘Unzugänglichkeit’ von Exarchia zu brechen. Syriza folgte eine

eher chirurgische Strategie um besetzte Häuser zu räumen, während im

Hintergrund ein verschärftes Gesetzbuch durchgesetzt wurde und

Flüchtlinge deportiert wurden. ND hingegen zielt auf die Verbreitung von

Angst durch eine viel extremere Repressionstaktik. Die Abschaffung des

Asyls in den Universitäten, die Inbetriebnahme der gangsterartigen

Bullenmotorradeinheit Delta und die Neueinstellung von 1500 Bullen; die

Erstellung von Räumungstitel für quasi alle besetzte Häuser in Exarchia

und das tägliche mediale Propagandamärchen der ‘Banden von Anarchisten,

Drogendealern und Migranten’ bereiten diesen Weg vor.

Die vielschichtige Repression in direkter oder indirekter Form ist Teil

einer Politik die unter anderem auch in Berlin bekannt ist. Die

Räumungen von besetzten Häusern in bester Zusammenarbeit zwischen

Politik, Eigentümern und Polizei, die Verfolgung und Beobachtung aller

möglichen Projekte und Gruppen, die unverhältnismäßige polizeiliche

Präsenz auf linksradikalen Veranstaltungen und Demonstrationen und die

unzählige Festnahmen zur Erstellung von Datenbanken und ‚schwarzen

Listen‘, sind nur ein Teil einer Entwicklung die über Jahrzehnte darauf

hinauszielt, jegliche Orte der Selbstverwaltung in der Stadt zu

eliminieren.

Unsere Antwort auf die Repression, hier und dort und überall ist die

praktische Solidarität mit allen Betroffenen.

Der Kampf um Exarchia wird nicht nur in Exarchia stattfinden!

Solidarität heißt Angriff

Feuer und Flamme der Repression

TU MAL WAT 26.-29.09