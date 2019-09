HRO: 23.09. 'Gemeinsam für Vielfalt'! Bündnis veranstaltet Demonstrationen und Kundgebung gegen AfD-Aufmarsch

Für sichere Fluchtwege und gegen rechte Angsträume

Das Bündnis demonstriert dabei für sichere Flucht- und Bewegungsräume sowohl an den EU-Außengrenzen, als auch ganz konkret in der Hansestadt Rostock. Dem Versuch der AfD rechte Angsträume für Geflüchtete und andere Betroffene rechter Gewalt zu schaffen, soll klar entgegengewirkt werden. "Es ist kein Wunder, dass unsere enge Zusammenarbeit mit Menschen, die von Rassismus, Sexismus und Antisemitismus betroffen sind, der AfD ein Dorn im Auge ist. Es ist diese Verbindung, die die AfD mit ihrer Hetze nicht knacken kann.", führtTietz aus.

Niedrige Teilnahmezahlen, mit hohem Gefahrenpotential bei der AfD-MV

Zuletzt brachte die AfD immer weniger Gefolgsleute auf die Straße. Zuletzt waren es ca. 200 Personen, die die immer kleiner werdenden Routen unter einem starken Protest ablaufen mussten. Das aus diesem Kreise Journalisten angegriffen und wiederholt Gegendemonstrant_innen bedroht wurden, verwundert nicht. Recherche-Netzwerke verweisen seit längerem darauf, dass die AfD-MV eine Gemengelage aus rechten Bürgerinnen und Burschenschaftern, faschistischen Identitären und organisierten Neonazis auf ihren Veranstaltungen versammelt. "Auf die explosive Mischung auf Veranstaltungen der AfD-MV kann gar nicht genug hingewiesen werden, angesichts des aktuellen Versuchs, sich als bürgerlich zu inszenieren.", empört sich die Aktivistin.

AfD-Poltik radikalisiert Rechte

Die medialen Kampagnen der AfD sind auch dazu in der Lage, rechte bürgerliche Personen, wie die des ehemaligen Rostocker FDP Bürgerschaftsabgeordneten Jan Hendrik Hammer, der am Ende seiner Radikalisierung mit einer Hausdurchsuchung des BKA aufgrund des Verdachtes konfrontiert war, Todeslisten und Waffen zu organisieren. "Das die AfD-MV nicht einmal von Personen Abstand nimmt, die sich im Milieu des Rechtsterrorismus bewegen, zeigt ihre Aufnahme von Ivan Batkina als Mitglied der Jungen Alternative, der vorher in neonazistischen Kampfverbänden in der Ukraine aktiv war.", resümiert Tietz.

AfD- Politik radikalisiert bürgerliche Parteien

Doch nicht nur von den konkreten Personen, die die AfD-MV mobilisiert und radikalisiert geht eine Gefahr aus. Ihre medialen Kampagnen radikalisieren Positionen und animieren bürgerliche Parteien zu immer neuen Einschnitten in rechtsstaatliche Freiheiten, wie zuletzt die Vorschläge zum neuen Sicherheits- und Ordnungsgestz oder Änderungen der Dublin-Regelungen. Caro Tietz fasst hier treffend zusammen: "Der Versuch der bürgerlichen Parteien, mit einer Law-And-Order-Mentalität am rechten Rand auf Stimmenfang zu gehen, kann nur scheitern und setzt den Rechten nichts entgegen, sondern bestärkt sie nur dadurch, dass sie Erfolge verzeichnen können."

Rostock hilft und Rostock nazifrei fordern breite Unterstützung

Angesichts der Bedrohung, der die Demkokratie und unsere Gesellschaft durch die AfD ausgesetzt ist, fordert das Bündnis eine breite gesellschaftliche Unterstützung ein und freut sich über eine rege und vielfältige Beteiligung an den Protesten. Es ist jetzt an der Zeit humanistische Haltung zu zeigen. "Wenn die AfD meint, im Stile einer faschistischen Rethorik eine "Abschiebekultur" zu fordern, werden wir mit allen gesellschaftlichen Kräften, die gewillt sind, uns zu unterstützen klar machen, dass die AfD nicht verstanden hat, dass die Wörter Abschiebung und Kultur einfach nicht zusammen passen", kommentiert Tietz abschließend.

Veranstaltungen und Treffpunkte im Überblick

Gemeinsame Anreise // 15.45 Uhr // Newcomer Cafe // Budapester Str. 16

Gemeinsame Anreise // 16.15 Uhr // vor dem S-Bahnhof Holbeinplatz

Demonstration von Rostock hilft // 17.00 Uhr // Haltestelle Bertholt-Brechtstr.

Demonstration von Rostock nazifrei // 18. Uhr // Maxim-Gorkistr. Ecke Dostojewskistr.

Die erste Demo von Rostock hilft startet mit der interreligiösen Andacht und bewegt sich dann ab spätestens 17.30 Uhr zu der Demo von Rostock nazifrei. Diese startet gegen 18 Uhr. Außerdem wird am 23.09. verschiedene Kundgebungen im Stadtteil geben. Stay tuned! Passt auf einander auf und vergesst nicht euch warm genug anzuziehen und euch was zu trinken mit zunehmen.

