Autonomes Blättchen Nr. 57 erschienen ***

Ja, das war erst der Anfang!

Zur leidigen Frage der Gewalt

Fascho-Gym abgebrannt

Ostergrüße an „Gladiator Fight Academy“

Immer Glück ist Können. Aber was ist dann viel Pech?

Drohende Auslieferungen im Budapest-Verfahren

Aufruf zum Prozess gegen zwei Gefährt*innen wegen des Vorwurfs einer Verabredung

Solidarität mit Daniela

Megaprojekt „Energiewende“: Die Schwachpunkte lokalisieren

Brandanschlag auf Heidelberg Materials

Chipproduktion in der Multikrise

Angriff auf Bohrmaschinen der Firma Bauer und extraktivistische Infrastruktur!

Der Konflikt in Abya Yala und seine Nähe zu „Switch Off!“

Gemeinsam singen stärkt die Kampfkraft

Nachschlag zum Brandanschlag auf Tesla

Für das Leben- gegen die Zerstörung!

Ihr habt die Macht, doch uns gehört die Nacht

Die KI-Maschine

Brandanschlag auf Armin Papperger – Switch Off Rheinmetall!

Warten auf die anarchistische Guerilla …

Tipps und Tricks für einen Nachhaltigen Aktivismus

Solidarität mit be_hinderten Genoss*innen muss praktisch werden!

Dritte Anarchistische Buchmesse in Graz