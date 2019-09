Widerstrand Update 17.9.

Von einigen Besetzer*innen des SabotGarden und Widerstrand, 17.9.2019 (english follows soon).

dieser Text richtet sich an unsere Freund*innen und Unterstützer*innen und wir wollen ihn nutzen, um uns einmal mit der Strategie von Investa und der Stadt auseinanderzusetzen und dabei selbstkritisch unseren Umgang damit zu hinterfragen.

Seit fast 4 Monaten wird das Grundstück Hauptstr. 2-3 an der Rummelsburger Bucht besetzt. Dem unerwartet ruhige Sommer und der Passivität seitens der Eigentümer*innen, folgen seit etwa einem Monat vermehrte Drohgebärden und Gerüchte die auf eine Räumung hinweisen. Das fing mit dem Brief von Investa an die Wagengruppe DieselA Anfang August an, gipfelte vorläufig im Gerücht über die Räumung am 2.9. und setzt sich jetzt mit dem Zaunbau, den Secus und immer wieder neuen Unsicherheiten fort.

Wir haben den Eindruck, dass wegen den verschiedenen Gerüchten, dem Gruppenwechsel der Besetzung (DieselA zu SabotGarden) und unserer Kommunikation nach außen, auch unter Supporter*innen Verwirrung aufgekommen ist. Deshalb möchten wir jetzt ein wenig Transparenz schaffen um das allgemeine Chaos in der Bucht besser zu verstehen.

Von Seiten der Investoren und der Stadt können die ständigen Gerüchte und kleineren Vorstöße (wie die sich immer weiter zuziehenden Umzäunung in der gesamten Bucht) als eine Taktik der Zermürbung gewertet werden. Es ist am Ende eine Art psychischer Kriegsführung, die den Wohn- und Schutzraum von Menschen zerstört und die bevorstehende Räumung täglich vor Augen rückt. Das bezieht sich sowohl auf uns, als auch auf die Zeltstadt und Boote. Zynisch ist es dann, von sog. 'safer Spaces' zu reden, wo Menschen erstmal bleiben können. Den Zaunbau werten wir als Teil eines Sicherheitskonzeptes, dass Investa für eine Räumung braucht. Außerdem sollen wir von Fluchtwegen und unserem Veranstaltungsort abgeschnitten, und von der Öffentlichkeit, welche vorher die Kiezbrache Widerstrand aktiv genutzt hat, isoliert werden. Die ständigen kleinen Vorstöße sind dazu da, unsere Freiheiten weiter einzuschränken und auszutesten wie wir darauf reagieren. Die Strategie der Verwirrung ist darauf angelegt uns auszulaugen und uns die Mobilisierung für Unterstützung zu erschweren.

Unter anderem deshalb, ist es von unserer Seite aus manchmal schwer, auf klare Art und Weise zu kommunizieren was hier los ist und was wir brauchen. Zumal es eine größere Fluktuation der Bewohner*innen gibt, und uns die Reproduktionsarbeit auf dem Platz und das Chaos in der Bucht ohnehin schon auf Trab hält. Die Resourcen von euch, unserer Unterstützer*innen, haben wir immer - mehr oder weniger erfolgreich - mitgedacht, dennoch war es manchmal nicht möglich, nicht zu mobilisieren. Außerdem gab und gibt es viele Mobi-Aufrufe von verschiedensten Menschen, denen die Bucht am Herzen liegt.

Die chaotische Form von Organisierung die daraus resultiert, finden wir, obwohl sie auch für uns eher ungewohnt ist, nicht schlecht. Es ist ein wichtiger Teil von dem, was Bewegung ausmacht. Deswegen, lasst euch erstens nicht davon verunsichern: wir tun unser bestes Sachen transparent zu machen, aber wir können und wollen den Widerstand hier nicht koordinieren oder lenken! Andererseits seid ihr eingeladen, euch an dieser DIY-Form von Widerstand zu beteiligen. Der SabotGarden ist immer eine Anlaufstelle für Leute um ihre Ideen und Pläne einzubringen. Auch sind alle willkommen hier beim bauen, Transpi-Malen oder beim Abwasch zu helfen, oder hier gleich einzuziehen.

Bis bald. Die englische Übersetzung dieses Textes und einige Infos zur turbulenten Woche, die hinter uns liegt folgen bald!