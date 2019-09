[LE]Spontankundgebung #riseup4rojava

Am späten Abend des 1.9 haben wir als Antifaschist*innen in Leipzig eine Spontankundgebung abgehalten. Mit Redebeiträgen wurde auf Şehîd Micha hingewiesen und unsere Verantwortung den Kampf weiterzutragen benannt. Währenddessen klebten wir im Kiez Spruchbänder mit den Symbolen der PKK,YPJ und YPG sowie Parolen zur Verteidigung von Frauenrevolution, dem Kampf gegen Faschismus und Gedenken an Şehîd Micha. Wir schließen uns mit dieser Aktion der Kampagne "Riseup4Rojava" ( riseup4rojava.org/de/) an und rufen zu weiteren Aktionen auf. Solidarität mit Rojava-Tod dem Faschismus!

Video der Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=tePNAsdJ4Hg