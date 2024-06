Fight AfD!

Wir dürfen der AfD und ihren Repräsentant:innen keine Ruhe lassen und müssen ihnen und ihrer Politik auf allen Ebenen begegnen. Ergänzend zu den friedlichen und legalen Protestformen, der Recherche-, Aufklärungs- und Vernetzungsarbeit gehört es im antifaschistischen Kampf gegen rechts auch dazu, die Träger reaktionärer und menschenfeindlicher Politik offensiv zurückzudrängen!

Wir sehen es unter anderem als notwendig an Rechte und Faschisten dort anzugreifen wo sie sich vermeintlich sicher fühlen. Wir können und dürfen nicht darauf vertrauen, dass sich nur durch Wahlen oder parlamentarisches Handeln der Rechtsruck bekämpfen lässt. Das wäre schlicht weg naives Denken. Denn wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass die AfD eine im Kern faschistische Partei darstellt und genau diese Politik sich in den letzten Jahren innerhalb der Partei als die Erfolgversprechende erwiesen hat. Besonders in Krisenzeiten, versuchen rechte Kräfte mit ihren vermeintlichen Krisenlösungen auf Wähler:innen Fang zu gehen.

Wir alle wissen was passiert wenn Rechte an die Macht kommen und wir steuern mit großen Schritten darauf zu, dass sich bei den kommen Landtagswahlen im Osten und nächstes Jahr bei der Bundestagswahl die Wahlergebnisse noch weiter verschlimmern und die AfD mehr Macht bekommen wird, wenn der Rechtsruck jetzt aktiv und konsequent bekämpft wird. Das wollen wir nicht einfach tatenlos hinnehmen und sagen gestern wie heute: AfD bekämpfen!

Im Hinblick auf den anstehenden AfD-Bundesparteitag wollten wir mit der Aktion ein erstes Zeichen setzen, dass Nazis sich in unserer Stadt nicht sicher fühlen dürfen. Wir haben euch auf dem Schirm und wir werden euch keine Ruhe lassen. Wir sehen auch, dass verschiedene Protestformen antifaschistischer Praxis wirken. So konnte in der Vergangenheit erreicht werden, dass die AfD in Duisburg nicht mehr einfach ihre Vorträge öffentlich abhalten konnte. Diese wurden zunehmend mehr im geheimen Rahmen abgehalten. Auch beim Neujahresempfang gab es verschiedenste Protestaktionen, die der AfD zusetzen. Nicht zuletzt zeigt, dass die AfD versuchte am Wochenende vom 14.06. bis 16.06. im Geheimen ihren Bezirksparteitag Rheinhausen abzuhalten.

Antifaschistischer Widerstand wirkt also und er ist notwendiger denn je!

Werdet also aktiv, schließt euch den revolutionären und antifaschistischen Gruppen in euren Städten an.

Geht am 29.06. alle in Essen auf die Straße, schließt euch den Aktionen und Demos an, die rund um den AfD-Bundesparteitag (Grugahalle Essen) geplant sind!