[W] Farbangriff auf AfD-Büro

Anlässlich des bevorstehenden AfD Bundesparteitages in Essen vom 28. bis zum 30.06.2024 haben wir in dieser Nacht die AfD Kreisgeschäftsstelle in der Heckinghauser Str. 247, 42289 Wuppertal mit einer eindeutigen Message verschönert; in rotem Lack ziert nun das Wort "NAZIS!" in riesigen Lettern die Fassade. Unmissverständlich wurde so das ansonsten erstmal unauffällige Ladenlokal markiert. An keinem Ort, an dem sich die AfD und ihresgleichen niederlassen, sollen die menschenverachtenden Taugenichtse ihre Ruhe haben. Rechter Hetze begegnen wir mit einem linken Haken!

Wir sehen uns auf der Straße, auf einen kämpferischen Gegenprotest am kommenden Wochenende! Antifa in die Offensive!