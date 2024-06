Geplante Görli-Schließung: Bald beginnende Baumaßnahmen gemeinsam verhindern!

Bezirk klagt, Senat ignoriert

Nachdem der für die Grünfläche zuständige Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sich geweigert hatte, den Senatswunsch nach Schließung des Görlitzer Parks ab Sonnenuntergang umzusetzen, hat der Senat beschlossen, das kurzerhand selbst zu machen. Gegen diese Anmaßung des Senats hat der Bezirk nun Klage eingereicht (https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2024/06/goerli-zaun-goerlitzer-park...). Bürgermeister Wegner hat umgehend verkündet, die Klage zu ignorieren und die Pläne zur Görli-Schließung und entsprechende Baumaßnahmen weiter umzusetzen (https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article242553...).

Es ist schwer abschätzbar, wie erfolgreich diese Klage sein wird (falls sie überhaupt zugelassen wird): Wir sollten uns keinesfalls auf diese Hoffnung verlassen. Es wird weiterhin an uns liegen, die geplante Görli-Schließung zu verhindern!

Es ist absehbar, dass auch Anwohner*innen gegen die Görli-Schließung klagen werden. Klagen sind hier aber erst möglich, wenn die Umbaumaßnahmen komplett abgeschlossen sinnd und der Görli ab Sonnenuntergang zu ist.

Beginn Baumaßnahmen für Juli angekündigt, „Tag Z“ Mobilisierung zum Baubeginn

Der Senat hat angekündigt, dass bereits im Juli, also in wenigen Wochen, mit dem Bau eines 220 Meter langen und 2 Meter hohen Teilstückes der geplanten Görli-Einzäunung begonnen werden soll. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies im Bereich Wiener Straße geschehen wird. Bis Mitte 2025 sollen dann die weiteren Maßnahmen abgeschlossen werden sein (weitere Zaunabschnitte, Ersetzung der Mauer in Teilbereichen durch Zäune, verschließbare Tore, 40 neue Flutlichtscheinwerfer zur Ausleuchtung des dann menschenleeren Parks, usw.) (https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2024/06/berlin-goerlitzer-park-kre...).

Um ein Beispiel zu geben: die Lohmühlenbrücke über den Kanal am Ostende des Görli soll an beiden Enden massive Tore erhalten, die dann ab Sonnenuntergang verschlossen werden. An beide Ende der Brücke soll zusätzlich je ein Flutlichtmast kommen – dystopische Zustände, die es zu verhindern gilt. (siehe Skizee der geplanten Baumaßnahmen: https://goerli247.noblogs.org/info)

Das Bündnis „Görli Zaunfrei“ ruft zu einer Kundgebung am Spreewaldplatz um 18 Uhr am Tag des Baubeginns („Tag Z“) auf (https://goerlizaunfrei.noblogs.org). Wir als Initiative Görli 24/7 unterstützen diesen Aufruf. Eine entschlossene Kundgebung zu Baubeginn ist wichtig – es gibt aber noch viele weitere Möglichkeiten gegen die geplante Görli-Schließung aktiv zu werden, nicht nur tagsüber, sondern beispielsweise auch nachts.

Fahrraddemo am Samstag, 13.07. um 14 Uhr

Für Samstag, 13.07.24 ruft Görli 24/7 zu einer Fahrrad-Demo durch den Görli und die angrenzenden Kieze auf (Start Pamukkalebrunnen, gegenüber vom Edeweiss/ Colab, in der Nähe des Eingangs Lausitzer Platz). Wir wollen Flyer verteilen, verschiedene Kämpfe verbinden, über den Görli informieren und erneut deutlich machen: Wir sind entschlossen, die geplante Görli-Schließung gemeinsam, kreativ, bunt und vielfältig zu verhindern! Kommt midt uns auf die Straße, bringt gerne Schilder und Fahnen mit: Gemeinsam holen wir uns die Stadt zurück! (https://goerli247.noblogs.org/post/2024/06/17/fahrrad-demonstration-am-s...)

Jetzt aktiv werden!

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt aktiv zu werden: Lasst uns eine breite, vielfältige, entschlossene, bunte, ungehorsame Bewegung gegen die geplante Görli-Schließung und für ein gutes Leben für alle und überall auf die Beine stellen!

Es gibt viel was getan werden kann:

- Macht mit bei einer der Organisierungen gegen die geplante Görli-Schließung. Görli 24/7 trifft sich in der Regel Dienstag um 19 Uhr in der NewYorck im Bethanien (Mariannenplatz 2a, Kreuzberg). Wir haben verschiedene Pläne und noch viel mehr Ideen, wie wir kreativ und widerständig dem Senat in die Pläne spucken und seine rassistisch-populistischen Vorhaben zur Görli-Schließung vielleicht noch verhindern können (https://goerli247.noblogs.org). Wir freuen uns über neue interessierte Menschen mit Lust auf kreativen Klamauk!

- Macht selbst was gegen die Görli-Schließung: Mit den Nachbar*innen reden, Flyer schreiben und verteilen, Bilder auf die Straße malen, die Wände beschreiben, Plakate kleben, Aktionen und Veranstaltung machen, mal beim örtlichen Baumarkt einkaufen oder einklauen gehen: In der Breite und Vielfalt des Widerstands liegt unsere Kraft!

Schickt uns gerne Infos, Bilder etc. von Sachen die ihr mitbekommt, dann können wir das über unsere Homepage und per Social Media weiterverbreiten.

Gemeinsam die geplante Görli-Schließung verhindern – den beschissenen CDU-SPD-Senat stürtzen – ein gutes Leben ohne Angst für alle und überall verwirklichen!

Görli 24/7

Homepage: https://goerli247.noblogs.org

Kontakt: goerli247@riseup.net

Instagram: goerli_24_7