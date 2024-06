15 Jahre Squat Tempelhof: Görli-Schließung gemeinsam verhindern!

Der Berliner Senat ist weiterhin fest entschlossen, den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg in Zukunft während Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu schließen. Für neue Zäune und Tore sollen Millionen investiert werden. Nachdem der Bezirk sich geweigert hat die Görli-Schließung umzusetzen hat der Senat die Umsetzung jetzt an sich gezogen – und kürzt gleichzeitig massiv bei sozialen Projekten, u.a. ausgerechnet im Bereich der Streetwork für Obdachlose und der Drogenhilfe. Selbst die Brücke über den Kanal an der Lohmühle soll zukünftig geschlossen und der dann menschenleere Park durch 40 neue Scheinwerfer auf hohen Masten ausgeleuchtet werden.

Wir können die geplante Schließung des Görlitzer Parks aber auch als Chance verstehen: als Chance für eine neue, breite Bewegung von unten für eine Stadt für alle, gegen hohe Mieten, Ausgrenzung, Rassismus, Polizeigewalt und Verdrängung, und natürlich gegen den reaktionären CDU-SPD-Senat.

Wir können die Senatspläne auch als Chance verstehen für eine Bewegung, die ganz unterschiedliche Aktionsformen akzeptiert und auch vor zivilem Ungehorsam in unterschiedlichsten Formen nicht halt macht. Die Wut der Anwohner*innen über den Senat ist groß genug, um hier ein vielfältiges Potential zu bieten.

Doch wir sollten uns nichts vormachen: Angesichts der Tatsache, dass der eigentliche Bau der Zäune und Tore rund um den Görli bereits im Herbst beginnen soll, und jetzt schon unter Security Bewachung Vermessungen durchgeführt werden, ist der Widerstand bisher reichlich überschaubar.

Es gibt die Initiativen/ Bündnisse Görli 24/7 und Görli zaunfrei. Aber es müsste viel mehr auf der Straße passieren: Plakate, Transparente, Sprühereien, angemeldete und unangemeldete Aktionen, um jetzt schon Bewegung aufzubauen und sich auf die eigentliche Görli-Schließung vorzubereiten. Sich auf die Geschichte (und den Mythos) des rebellischen Kreuzberg zu verlassen, wird nicht ausreichen.

Es ist ziemlich genau 15 Jahre her: Am 20. Juni 2009 versuchten deutlich über 5.000 Menschen, in einer bunten, gemeinsamen, wütenden, kreativen Massen-Aktion das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof zu besetzen und so die damaligen Senatspläne, hier Luxuswohnungen und Bürogebäude errichten zu lassen, zu verhindern.

Auch wenn die Besetzung an diesem Tag nicht gelang - der Senat setzte auf ein martialisches Aufgebot von knapp 2.000 brutal agierenden Cops, um eine leere Wiese zu schützen - so war die Aktion doch ein großer Erfolg. Gemeinsam mit dem in der Folge durchgeführten erfolgreichen Bürger*innen-Entscheid gelang es, die Senatspläne für Büros und Luxuswohnen auf dem Gelände (zumindest vorerst) zu verhindern.

Fotos finden sich hier, gute Video-Dokumentationen (Achtung Polizeigewalt) finden sich u.a. hier bei Youtube und hier bei Dailymotion.

Nun gibt es erneut Pläne, das Tempelhofer Feld zu bebauen. Rund um den Görlitzer Park ist ein Zaun geplant, den es einzureißen gilt. Vielleicht ein guter Moment, sich noch mal an Squat Tempelhof zu erinnern und sich ein Beispiel zu nehmen? Vieles wurde hier gut und richtig gemacht, was wir sonst nicht so hinkriegen, u.a. Aktionen von ganz unterschiedlichen Gruppen und Menschen mit ganz unterschiedlichen Aktionsformen, aufeinander bezogen, teilweise gemeinsam und ohne Abgrenzungen. Ähnliches müsste vielleicht auch passieren, um die geplante Görli-Schließung noch zu verhindern.

Führt die geplante Schließung des Görlitzer Parks zu einer neuen, breiten, vielfältigen und ungehorsamen Bewegung von unten? Schaffen wir es diesen beschissenen Senat zu stürzen? Lasst es uns zumindest versuchen!