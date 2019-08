Soli-Grüße aus dem Rheinland an die Betroffenen der Repressionen vom 1.Mai 2018 in Wuppertal

Nachdem die Cops die autonome 1. mai Demo, die traditionell unangemeldet durch Wuppertal zieht, am Auftaktort gekesselt haben, gab es einen Durchbruchsversuch von Demonstrant_innen durch eine Polizeikette. Nach dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken wurde die Demo erneut gekesselt. Kurze Zeit später wurde eine Gruppe von Menschen einige Straßen weiter von Cops gekesselt und in Gewahrsam genommen. Der Vorwurf ist, dass diese Menschen den Durchbruch begangen und dabei einen Bullen an der "oberen Kapsel des Ringfingers der rechten Hand durch Tritte oder Schläge" verletzt haben sollen. Nach ED-Behandlung und einigen Stunden in der Gesa kamen die Menschen wieder frei. Knapp 1 Jahr später wurden dann die ersten Anklageschriften rausgeschickt. Die Anklage: tätlicher Angriff, gefährliche Körperverletzung und schwerer Landfriedensbruch. somit sind unsere Gefährt_innen mit heftigen Anklagepunkten angegriffen.

Seit einigen Wochen beginnen die Prozesse am Wuppertalergericht. Dabei kam es bereits bei drei prozessen zu einem freispruch, was wir sehr begrüßen. Allerdings gab es auch bereits verurteilungen mit hohen geldstrafen.

Insgesamt sind über 20 Menschen angeklagt, und die Prozesse laufen.

Doch die Genugtuung, die die Cops und Polizeipräsident Röhrl sich erhoffen, wenn sie die wuppertaler Autonomen mit so einem Scheiß belasten, wollen wir ihnen nicht geben.

Unterstützen wir die Menschen, wo wir können.

ob Solikohle, Solifotos, Soliaktionen.

Wir sind solidarisch mit den Angeklagten und von den Cops angegriffenen Gefährt_innen. Ihr seid nicht allein!

Getroffen hat es Einzelne, doch angegriffen sind wir alle!

Wir haben gezeigt, dass der 1. Mai widerspenstig bleibt. Ihr könnt uns angreifen, ihr könnt 25 Leute vor Gericht zerren. doch der 1.Mai bleibt unangemeldet, der 1.Mai bleibt autonom. 2019 hats gezeigt, wir sehen uns 2020.