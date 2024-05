Burschis ins BIer pissen 24

Es ist Pfingstwochenende. Und das bedeutet wie jedes Jahr in der bayrischen Stadt Coburg ein Wochenende voller besoffener, rechter bis rechtsextremer Männer in Uniform. Am Pfingstmontag sogar mit Fackel auf der ehemaligen "Straße der SA".

Der rechte Normalzustand wird von der Stadt Coburg nicht nur toleriert sondern sogar gefördert: Während antifaschistischer Protest aufs Übelste kriminalisiert wird, wird den Waffenstudenten des Coburger Convents (CC) nahezu die ganze Stadt überlassen: Vom zentralen Marktplatz für die rechtsnationalen und geschichtsvergessenen Feiereien bis hin zu Schulen die an dem Wochenende zu Schlafsälen umfunktioniert werden. Nach dem Pfingstwochenende erinnern daran nur noch die Gerüche von Pisse und Kotze.

Jedes Jahr auf's Neue vermiesen antifaschistische Gruppen den Burschis ihr Fest. Auch dieses Jahr gibt es wieder einiges zu tun am Wochenende in der kleinen oberfränkischen Stadt. In der Hoffnung an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen, denn letztes Jahr ging schon so einiges - und die Burschis traurig wieder nach Hause. Die Recherchen der Autonomen Antifa Freiburg hatten sie in der Presse beschmutzt, die Ehre war sowieso schon angekratzt. Vor Ort hielten sie zwar ihre Mützen eng an die Brust gepresst, sobald sie schwarzgekleidete Personen erblickten, doch zahlreiche von ihnen verließen Coburg ohne Kopfbedeckung.

Und trotz akribischer Einkondomierung des Denkmals musste den gefallenen "Brüdern" aus dem 1. und 2. Weltkrieg vor einer vor roter Farbe triefender Statue gedacht werden. Trotz aller Vorsichtsmaßnahme seitens des CC wurden die blutigen Taten ihrer Fascho-Ehrenbrüder erfolgreich sichtbar gemacht.

"Das geht an die Substanz" kommentierte der herbeigerufene Grünflächenbeamte der Stadt kurz vor dem Totengedenken. Nachdem Burschis also vor dem beschmutzten Denkmal ihre Feierlichkeiten abgehalten hatten, ging der Spaß gleich bei ihrem Fackelmarsch weiter. Ihr Festzelt besprüht, die Reden am Marktplatz so laut übertönt, dass sie pausiert wurden, konnten sie einem fast schon leid tun, als dann sogar die Hebebühne aus antifaschistischer Solidarität streikte. Am Ende blieb ihnen nicht mal das Bier zum Abschluss, denn wenn die Bullen kesseln, nehmen sie leider nicht immer Rücksicht darauf, ob sie mit ihrer Maßnahme auch den Weg zu den geliebten Bierständen versperren. Von den Autos, mit denen die Burschis geplant hatten, wieder abzureisen, wollen wir an dieser Stelle nicht sprechen.

Ähnliches ist auch dieses Jahr wieder erklärtes Ziel. Den Pfingstkongress vermiesen, bis es keinen mehr gibt!

Die Voraussetzungen dafür stehen: Die eigentlich Präsidierende Landsmannschaft Thuringia aus Berlin musste schon abdanken, weil selbst der CC die Hitler-Verherrlichung in den eigenen Reihen nicht mehr runterspielen konnte. So müssen in diesem Jahr mangels Kapazitäten leider Programmpunkte wie der geliebte Festball entfallen. Wie schade, dass die einzige offizielle Veranstaltung des Wochenendes, auf der Frauen als Begleitdame geduldet sind, den Sexisten dieses Jahr verwehrt bleibt.

Umso mehr Programm bietet dafür das Aktionswochenende rund um den Gegenprotest, mit Konzerten, Workshops, Massencornern und viel Zeit für Pöbelei. Lasst uns gemeinsam an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen.

Studentenverbindungen auflösen!

Und bis dahin: Burschis ins Bier pissen!

Wir sehen uns in Coburg!

P.S: Wer dieses Wochenende kein Bock auf Bayern hat – wir verstehen das! – der wird in der Stadt der Wahl bestimmt auch auf leere Häuser der CC-Verbindungen treffen.

