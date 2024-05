Solidarische Grüße aus Jena nach Sonneberg I 1.Mai 2024

Wir sind heute mit über 600 Leuten auf die Straßen von Gera gegangen. Die Demo war stark, kraftvoll und mal in Eigenermächtigung. Das ist gerade in diesen Zeiten ein starkes Zeichen. Währenddessen hatten aber Faschos in Sonderhausen und Sonneberg sehr kurzfristig Demonstrationen angemeldet und während in Sonderhausen die Nazis erfreulicher Weise nicht laufen konnten (dank antifaschistischem & gewerkschaftlichem Protest!), so sah es in Sonneberg leider ganz anders aus. Dort liefen die Nazis weitestgehend ungestört, zu mehreren Hundert, durch die Straßen. Keine Gegendemo, kein gewerkschaftlicher Protest gegen Rechts. Keiner da, der sich den Faschos entgegen stellt, bis auf ein paar, sehr mutigen, Antifas aus Sonneberg.

Wir wollen an der stelle keine Analyse machen, warum das so gelaufen ist. Fakt ist: Solidarität muss praktisch werden und darf keine Parole bleiben. Stellen wir uns GEMEINSAM den Faschos entgegen und zeigen wir, was wir wollen!

Wir können nicht nachträglich vor Ort sein, aber wir schicken euch solidarische Grüße mit einem Solifoto aus Jena!Es gibt kein ruhiges Hinterland. Faschos gibts in jeder Stadt - also fahren wir nächstes mal gemeinsam hin und hauen ihnen die Nase platt. So oder so ähnlich. Wir sehen uns auf der Straße! <3

P.S. Schreibt an Gruppen oder Vernetzungen aus anderen Städten wenn ihr Support braucht, oder welchen geben könnt. Gerade jetzt müssen wir einander stärken, so gut es geht. Alerta!