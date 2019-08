[KA] Nach Angriff auf Seebrücken-Demo: Pforzheimer AfD-Schläger vor Gericht!

Nächster Verhandlungstermin: 8. August 2019, 9:00 Uhr, Amtsgericht Karlsruhe

Niels Mommer ist promovierter Physiker und seit 2003 als Patentanwalt zugelassen [2]. Als Anwalt hat er vor einigen Jahren Sascha Palosy [3], den Anführer der Nazi-Hooligan-Truppe „Berserker Pforzheim“ (Bekannt von den „HogeSa“-Krawallen 2014 in Köln [4]) wegen einer Markenrechtsstreitigkeit vertreten [5]. In seiner Freizeit trainiert Mommer beim TV Pforzheim 1834 e.V. Ju-Jutsu und ist bei der „AfD“ organisiert. Im Ju-Jutsu erreichte er bereits 2012 den braunen Gürtel (höchster Schüler-Grad im Ju-Jutsu) [6]. Für die „AfD“ trat er bei der Kommunalwahl 2019 in Pforzheim auf Listenplatz 34 an [7]. Bei Veranstaltungen der „AfD“ in Pforzheim hat er vermutlich auch seinen Mandanten Palosy kennen gelernt [8].

Als vermeintliche Entlastungszeugen traten Alexander Zubrod, Kader der „Identitären Bewegung Baden“ aus Pforzheim, und Peter Koch, „AfD“-Mitglied aus Karlsruhe, auf. Zubrod war bereits 2016 in eine Schlägerei nach einer rassistischen Demonstration von „Pegida Karlsruhe“ verwickelt (die BNN berichtete) [9] und tritt bei Aktionen der „IB-Baden“ meist in organisierender oder koordinierender Funktion auf. Zubrot ist beim TV Pforzheim 1834 e.V. in der Rugby-Abteilung aktiv. Dass sich Mommer und Zubrot vom Sportverein kennen, hat dieser vor Gericht bestätigt. Peter Koch war derjenige, der die Rede von Michel Brandt bei der Seebrücken-Demonstration durch Zwischenrufe störte, bevor Uwe Schmittmer (ebenfalls Aktivist der „Identitären Bewegung“) aus Aschaffenburg mit einem Schild auf die Bühne sprang und versuchte dem Bundestagsabgeordneten das Mikrofon zu entreisen [10].

Dass zwei Mitglieder der „Identitären Bewegung“ zusammen mit zwei „AfD“-Mitgliedern, wie von diesen vor Gericht behauptet, allesamt unabhängig von einander und zufällig am Ort des Geschehens waren glaubt kein Mensch. Viel wahrscheinlicher ist, dass diese gezielt und arbeitsteilig die Kundgebung gestört haben. Dass Niels Mommer dabei die Rolle des Schlägers zuteil wurde, ist aufgrund seiner Kampfsport-Erfahrungen nicht verwunderlich.

Persönliche Daten zu Niels Mommer [2, 11, 12, 13]

Name: Niels Karl Peter Mommer

Wohnadresse: Morsestr. 20, 75173 Pforzheim

alte Wohnadresse: Beiertheimer Allee 19, 76137 Karlsruhe

Geburtsdatum: 13.04.1969

Geburtsort: Stuttgart

Beruf: Patentanwalt in Pforzheim (früher: Karlsruhe)

Familie: verheiratet, 2 Söhne (23 und 22), 2 Töchter (17 und 14), diese wohnen nicht bei ihm

Arbeitsstelle: Kanzlei Twelmeier Mommer & Partner

Adresse (Kanzlei): Westliche Karl-Friedrich-Str. 56-68, 75172 Pforzheim

Telefon (Kanzlei): 07231/589360

Fax (Kanzlei): 07231/5893611

Kanzleipartner: Ulrich Twelmeier, Roland Hüther, Henning Twelmeier

Persönliche Daten zu Peter Koch [14]

Name: Peter François Koch

Geburtsdatum: 10.03.1963

Wohnadresse: Augartenstr. 68b, 76137 Karlsruhe

Beruf: Feinmechaniker, Inhaber und Geschäftsführer eines Fahrradgeschäfts

Handynummer: 01716267435

E-Mail: peter-f@suedstern-fahrrad.de

AfD-Mitgliedsnr.: 10609182

Arbeitsstelle: Südstern-Fahrrad

Adresse (Arbeit): Erbprinzenstr. 4-12, 76133 Karlsruhe

Telefon (Arbeit): 0721 / 3842970

Fax (Arbeit): 0721 / 3842971

Sonstiges: trägt in der Regel Schraubenzieher und Taschenmesser (sog. „Leatherman“) bei sich

Persönliche Daten zu Alexander Zubrod [9, 15]

Name: Alexander Zubrod

Alter: ca. 51

Wohnort: Calwer Str. 104, 75175 Pforzheim

E-Mail: alexanderzubrod@yahoo.de

Beruf: Krankenpfleger

Arbeitgeber: AWO

Sonstiges: Linkshänder, Linkes Knie: Meniskusriss, evlt. mit Pfefferspray bewaffnet

