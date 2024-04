Ihr habt die Macht, doch uns gehört die Nacht: Antimilitaristischer Angriff in Hamburg Altona

Noske-Kaeser ist einer der erfolgreichsten Lieferanten für Marine Zubehör. Beliefert die Bundeswehr, UK Navy, das israelische Militär, das Militär von Südkorea, Australien, das französische Militär, etc. mit Air-condition und Ventilatoren, Schutz um radioaktives Material transportieren zu können, Feuerlöschanlagen usw. für militärische U-Boote und Boote. Die Firma agiert weltweit und hat allein in den letzten 50 Jahren 200 Boote und 81 U-Boote weltweit ausgestattet und gewartet. Davon alleine 50 Boote und 6 U-Boote zusammen mit Thyssen Krupp für die Bundeswehr. Sie haben die Bundeswehr seit 2000 auch bei ihrer Ausstattung für Kriegsgerät in u.a. Kosovo, Turkey, Cyprus, Afghanistan und Mali unterstützt. In Kiel wurde der Israeli Navy 6 Schiffe von Noske-Kaeser ausgestattet. Der managing director ist Thomas Arlit und die Instandsetzungswerft ist die BREDO DRY Docks GmbH in Bremerhaven. Dort finden auch sämtlichen Arbeiten statt. Noske-Kaeser ist mitverantwortlich für die Kriege, an denen Deutschland, England, Israel, Frankreich, etc. beteiligt sind.

Auch die größte Fregatte der Bundeswehr die gerade in den Jemen-Krieg gezogen ist, hat Noske-Kaeser ausgestattet. Ein weiterer Krieg den die NATO führt und der in der medialen Öffentlichkeit als vollkommen alternativ- und widerspruchslos dargestellt wird. Der Kampfeinsatz im Roten Meer wird ganz unverhohlen „Prosperity Guardian“ genannt

Kämpfen wir für einen Anti-Militarismus, stellen wir uns gegen Firmen, die mit Mord und Krieg Millionen verdienen und sich auf dem Elend von Menschen, Tieren und der Natur eine reiches Leben ermöglichen. Antimilitarismus muss sich auf den Straßen und in den Nächten wiederfinden und aktiv betrieben werden. Worte und Diskussionen sind für uns nicht ausreichend, deshalb wehren wir uns aktiv gegen Krieg, Ausbeutung und Akkumulierung von Gütern einzelner, die auf Mord und Missbrauch anderer und der Umwelt beruhen. Mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.

Gegen jeden Krieg und für die soziale Revolution

Freiheit für Alle!