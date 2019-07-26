[S] AFD FUNKTIONÄR MÄRKIERT!
AM ABEND VOR DER ERSTEN SITZUNG DES NEUEN STUTTGARTER GEMEINDERATES HABEN WIR EINEN AUSFLUG IN DIE HALBHÖHENLAGE GEMACHT. MIT PANORAMA AUF DIE STADT, ZWISCHEN GEPARKTEN SUVS UND EINER ANGRENZENDEN VILLA AN DER NÄCHSTEN WOHNT, VERSTECKT HINTER EINEM GROSSEM TOR UND EINER MAUER AUS GARAGEN, AUCH DER ARZT UND NEUE AFD GEMEINDERAT DR. MICHAEL MAYER IM HIMMELSBERG 10.
ER WIRD SICH AB SOFORT IM GEMEINDERAT FÜR DIE AFD FRAKTION GEGEN FORTSCHRITTLICHE VERÄNDERUNGEN UND FÜR REAKTIONÄRE DEBATTEN EINSETZEN.
WIR WERDEN DAS NICHT EINFACH SO STILL HINNEHMEN.
EINE IN TEILEN FASCHISTISCHE PARTEI UND DEREN FUNKTIONÄRE MÜSSEN VON EINER SELBSTORGANISIERTEN ANTIFASCHISTISCHEN BEWEGUNG ANGEGANGEN UND MÖGLICHST EFFEKTIV IN IHRER HETZE EINGESCHRÄNKT WERDEN.
ES REICHT NICHT NUR PAROLEN AN DIE WAND ZU SPRÜHEN, WIR MACHEN WEITER.
NAZIS HABEN NAMEN UND ADRESSEN.