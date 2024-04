[Kolumbien] Kommuniqué der FARC-EP

Mitteilung an das kolumbianische Volk

7. April 2024

Mit großem Bedauern müssen wir dem kolumbianischen Volk mitteilen, dass die Regierung unter den derzeitigen Bedingungen militärischen Aktionen Vorrang vor einem zivilisierten Dialog eingeräumt hat. Außerdem sollte die Bevölkerung wissen, dass die Angriffe gegen die FARC EP in diesem Jahr noch nicht aufgehört haben. Mitten in diesem Waffenstillstand haben wir Angriffe der Streitkräfte auf nationaler Ebene erlebt, von denen viele in Abstimmung mit paramilitärischen Kräften, Márquez [Guerilla unter Iván Márquez] und anderen kriminellen Strukturen erfolgten. Wir haben nur dann auf Angriffe reagiert, wenn das Leben unserer Einheiten in Gefahr war, was dazu führte, dass unsere Kameraden inhaftiert, verwundet und getötet wurden.

Selbst nach entsprechenden Beschwerden bei einer Regierung, die auf taube Ohren stößt, und angesichts des Aufschreis der Zivilbevölkerung mussten wir zu entscheidenden Schlägen gegen die paramilitärischen Kräfte ausholen, wie im Departement Nariño, wo wir eine große Zahl von Paramilitärs getötet und aus der Region vertrieben haben. Das ist eine Aufgabe, die die Streitkräfte wahrnehmen sollten.

Die Regierung sollte den Angriffen ein Ende setzen und den Feinden des Friedens und ihrer Regierung nicht die Möglichkeit geben, den Krieg zu eskalieren. Aber entgegen jeder Logik haben sie nicht nur die allgemeinen Angriffe und die Demütigungen gegen die Befehlsebene fortgesetzt, sondern auch Operationen gegen das Gebiet des Westblocks Jacobo Arenas und des Zentralblocks Isaías Pardo und andere Einheiten auf nationaler Ebene angeordnet. Angesichts dieser Situation steht für uns die Solidarität mit unseren Genossen an erster Stelle.

Unsere Moral, Ethik und revolutionären Prinzipien zeigen uns, dass inmitten von Schwierigkeiten die Solidarität am stärksten zum Ausdruck kommen sollte; wir werden die Genossen der Blöcke und Fronten der FARC EP auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen, auch der letzte Guerillakämpfer muss von der nationalen Führung respektiert und vertreten werden. Sie können über die FARC EP sagen, was sie wollen, dass unsere Antwort ein Akt der Feigheit ist, dass sie uns erledigt haben und anderen Unsinn, den sie den Militärs in den Medien auftragen. Sicher ist, dass wir nur aufgrund der Solidarität und Zuneigung des Volkes unsere Aktionen aufrechterhalten können und nur aus Liebe zum Volk werden wir weiter für das neue Kolumbien kämpfen. Wir glauben nicht an kosmetische Veränderungen, die darauf abzielen, die Privilegien der Mörder des Volkes unangetastet zu lassen, wir sind Revolutionäre, die strukturelle Veränderungen anstreben, die es dem Volk ermöglichen, in Würde zu leben.

Wir sagen den Kolumbianern, dass sie aufhören sollen, die Lügen der Medien zu glauben, und verstehen, dass wir die Streitkräfte nicht angreifen, weil wir mit den Uribisten-Schweinen [Uribe war ein rechter Präsident in Kolumbien] übereinstimmen, sondern weil wir uns legitim verteidigen und unsere Prinzipien nicht verkaufen. Es ist traurig zu sehen, wie mit den Träumen der Kolumbianer in einem Kongress der Republik gespielt wird, in dem sich einige korrupte Leute gegen die Veränderungen aufdrängen, es ist traurig, wie ein paar Senatoren mit Vorschlägen zur Reform des Gesundheitswesens, der Renten und der Justiz enden. Es muss das Volk sein, das die strukturellen Veränderungen mit Gewalt durchsetzt und darauf werden wir auch weiterhin setzen.

Wir sagen dem kolumbianischen Volk, dass wir uns bemüht haben, einen Frieden mit sozialer Gerechtigkeit aufzubauen. Wir haben uns um einen zivilisierten Dialog mit der Regierung bemüht, aber die militärische Aggression verschließt die Türen, ebenso wie die Suche nach Strategien, um uns zu spalten, von Seiten der Beamten, die dazu da sind, Frieden zu schaffen. Das ist nicht seriös.

Angesichts des Angriffs auf unseren Westblock Jacobo Arenas, den Zentralblock Isaías Pardo und andere Einheiten auf nationalem Gebiet bitten wir die Bürger auf nationalem Gebiet, sich nicht in der Nähe von Militärpatrouillen, Bataillonen, Polizeistationen oder anderen bewaffneten Regierungseinheiten aufzuhalten und nicht an diesen Orten zu schlafen, nicht in Militärtransporte einzusteigen, und wenn sie gebeten werden, sie in ihrem Fahrzeug mitzunehmen, ist es besser, ihnen die Schlüssel zu geben und sie später einzufordern. Es ist besser nicht weniger als 500 Meter von diesen Militäreinrichtungen oder Konvois entfernt zu bleiben, nicht durch verlassene Guerillalager zu gehen, denn das Mindeste, was wir wollen, ist, dass Zivilisten in diesem Bruderkrieg, der uns aufgezwungen wurde, fallen. Ebenso fordern wir die patriotischen Militärs und Polizisten auf, die Befehle zum Angriff auf die Soldaten der Revolution nicht auszuführen. Es ist an der Zeit, sich gegen die Oligarchie zu vereinen, die die Veränderungen, die das Land braucht, nicht zulässt.

Petro [aktueller kolumbianischer Präsident] sagen wir, dass wir uns nur mit dem Schweigen der Waffen gegenseitig zuhören können und dafür ist es notwendig, einen vorübergehenden bilateralen Waffenstillstand mit nationalem Charakter wiederherzustellen.

Menschen und Würde: Manuel Marulanda lebt, der Kampf geht weiter!

Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens FARC EP

Zentraler Generalstab