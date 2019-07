Solidarität mit der Liebig 34 und den 3 von der Parkbank

Auch wir haben uns dem Aufruf zu dezentralen Aktionen angeschlossen. Auch wir haben einen Lieferwagen der Immobilienfirma Vonovia ausgewählt. Vonovia symbolisch für die Verdrängung die hier in Wuppertal, in Berlin oder vielen anderen Städten zwecks Gewinnoptimierung statt findet. Die Liebig 34 ist eines der wichtigsten Projekte für FLINT* Organisation und ein Sinnbild für den militanten und konsequenten anarcha-queer-feministischen Widerstand, nicht nur in Berlin sondern weltweit. Mit Wut und Trauer verfolgen wir die Angriffe des Staates und von Padovicz auf die Menschen und die Ideen die in der Liebig Zuhause sind. Liebe und Kraft wünschen wir allen tollen Menschen die mit Feuer im Herzen diese Ideen einer emanzipatorischen und libertären Lebensweise verteidigen.

Ebenso viel Liebe und Kraft wünschen wir den drei Gefährten von der Parkbank und fordern die sofortige Freilassung der letzten beiden Gefährten in Haft. Ihr habt uns ermutigt für Vonovia einen Angriff mit Feuer zu wählen auf das auch ein Feuer in unsern, euren und neuen Herzen erstrahlt.

Finger weg von der Liebig 34! Vonovia, Padovicz, Deutsche Wohnen etc enteignen!

Freiheit für die Gefährten in Hamburg!