Das neue Gefangenen Info 450# ist erschienen!

Wie Euch sicherlich auch schon zu Ohren gekommen sein dürfte, ist am Montag, den 26.2. Daniela Klette, die als ehemaliges RAF-Mitglied über 30 Jahre gesucht wurde, in Berlin festgenommen worden und befindet in der JVA Vechta.

Nach Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub wird seither noch intensiver gefahndet. Wir werden versuchen, die Festnahme und die Folgen in unseren späteren Ausgaben politisch einzuordnen.

Ein kurzes Radiointerview zu der Thematik:

https://rdl.de/beitrag/interview-zur-festnahme-von-daniela-klette

Auf Seite 38 findet Ihr einen Brief von İhsan Cibelik, diesem müssen wir leider noch folgendes ergänzen. Die ihm zugesagte Operation ist verschoben worden. Wir hatten schon häufiger darüber berichtet, dass İhsan Cibelik Mitglied von Grup Yorum, seit 22 Monaten wegen §129b eingesperrt ist, Prostata-Krebs hat. Im Düsseldorfer Verfahren am 23.01. hatte İhsan erklärt, dass er seinen Hungerstreik unterbricht, nach dem sein Recht auf eine Operation anerkannt und ein Operationstermin in der Universitätsklinik Köln festgelegt wurde. Am 15.2.2024 wurde er aber seitens der JVA informiert, dass der Direktor der Klinik für Urologie,Axel Heidenreich interveniert habe und die Operation abgesagt wurde. Seit seiner Festnahme am 18.

Mai 2022 wird ihm das Recht auf eine Operation verwehrt. Schreibt ihm!

Ihsan Cibelik

Rochusstraße 350

50827 KÖLN

Eure Redaktion

Weitere Themen u.a.:

Der Fall Kenan Ayas, Prozesserklärungen im Rondenbarg-Prozess, Solidarität mit den Proleten hinter Gittern, Infos zu Andreas Krebs, Briefe von Nikos Maziotis, Carmen Forderer und İhsan Cibelik.

Weiterhin Berichte aus den Iran, Walter Stürm und dem Indigenen Widerstand in den Americas.

Das GI ist zu beziehen:

Über linke Buchläden und https://www.gefangenen.info/kontakt/