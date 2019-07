(B) Dr. House - Handlanger der Gentrifizierung - angegriffen

„Dr. House Solutions Service GmbH“ arbeitet unter anderem für den stadtbekannten Immobilienspekulanten Gijora Padovicz. Das Unternehmen erledigt nicht nur Hausmeisterdienste, sondern leistet für Padovicz auch Bespitzelungsaktivitäten von Bewohner*innen seiner Häuser. Beispielsweise war es an der Räumung von vorher und nun wieder leer stehenden Wohnungen in der Hauptstraße 1 am Ostkreuz maßgeblich beteiligt und versucht dort nach wie vor aktiv Padovicz in seiner Entmietungsstrategie zu unterstützen Überwachung von anderen Häusern ist sehr wahrscheinlich.

Wir finden es aus einer kämpferischen Perspektive wichtig, gegen die Akteure der Verdrängung, Überwachung und Unterdrückung zu agieren. Deshalb organisieren wir uns als FLTI*-Gruppe, um dezentral gegen die Verantwortlichen vorzugehen. Wir brauchen selbstorganisierte FLTI* Räume wie z.B. die Liebig34und werden dafür gemeinsam kämpfen.

Mit unserem Anschlag schicken wir solidarische Grüße an alle von Gentrifizierung betroffenen Menschen und räumungsbedrohten Projekte in und außerhalb von Berlin und besonders an die Liebig34 nach dem Bullenangriff am Wochenende.

„DO SOME ACTION – RECLAIM THE CITY“ WILL BE ACTION DAYS IN BERLIN FROM 26TH-29TH SEPTEMBER 2019. #TuMalWat

#syndikat #meuterei #potse #drugstore #liebig34 #buchtfüralle

One Struggle, One Fight!

Mehr Infos zu Padovicz, seinen Aktivitäten und seinen Handlangern findet ihr hier:

https://padowatch.noblogs.org/