Autonomes Blättchen Nr 56 erschienen

Inhalt:

Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen

Gedanken eines Gesuchten

(B) Soliangriff für die Gefangenen & Gesuchten

Schlechtes Wetter, harte Zeiten! Für die Demokratie fighten?

Ernst Kirchweger unvergessen

Die eine Welle mitnehmen, die andere brechen!

Leipzig Calling

Ein paar Worte zu Knast und der aktuellen Repression

Zeug:innen Vorladungen zu Burkhard, Daniela und Volker

G20-Rondenbarg-Prozess in Hamburg

Alljährliches chaotisch-anarchistisches Treffen #2

Wir haben ein Flugblatt auf einer Demo aufgegriffen,überarbeitet und weiterentwickelt.

Überall Gespenster

Arroganz ist keine Waffe!

Neuigkeiten zum falschen Kölner Outing der IL

Gegen den Feiertagsaktivismus!

Information zur Aktion gegen ein griechisches Diplomatenfahrzeug 28

„Herzensangelegenheiten“

Perspektive Non Kongress

„How to… Stille Besetzungen“ Toolkit

ANARCHISTISCHE BÜCHERMESSE BERLIN-KREUZBERG 2024

Unsichere Kommunikation: (erster Teil)

Glasbruch bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Berlin: Feuer für Tesla

Block Tesla – Disrupt Elon

Gegen Umweltzerstörung, Unterdrückung und Krieg

(Frankreich) Zementfabrik an der A69 brennt

Disrupt Sehring – Kieswerk sabotiert

Feuer in Kieswerk Kirchseeon

Anarchistische Tage Bremen

Löcher in LNG-Pipeline

Vulkangruppe Tesla abschalten!