Wald in Bure ist wieder besetzt! Kommt und seid solidarisch!

Bure: Lejuc-Wald ist wieder besetzt!

Bei Bure ist der Lejuc-Wald seit dem 18. Juli um 14.00 Uhr wieder besetzt. Viele Menschen haben ihre Kraft wieder eingesetzt, um ihre Ablehnung des Projekts der Deponie für radioaktive Abfälle Cigéo, der Kernenergie und ihrer Industrie-, Kolonial- und Militärwelt zu bekräftigen. Die Polizeikräfte, die zuvor diese strategische Position besetzt hatten und die Interessen von Andra geschützt hatten, waren gezwungen, das Gebiet zu verlassen.

Lejuc Wood liegt im Bereich des Atommüllprojekts. Der wald wurde bereits zweimal besetzt, im Juli 2016 und erneut vom 15. August 2016 bis 22. Februar 2018, als uns 500 Gendarmen aus dem Wald vertrieben und die besetzenden Frauenhäuser zerstört haben.

Vor Ort wird Repression durch tägliche Polizeipräsenz, Justizkontrollen, Unzulässigkeit, Durchsuchungen sowie Bewährung und feste Haftstrafen ausgedrückt. Diese Wiederbesetzung ist auch eine Reaktion auf die Repression des Staates und macht deutlich, dass die Opposition vor Ort nicht platt gemacht wurde. Der Staat hat unterdrückt und vertrieben, in den letzten Jahren, wie immer. Bure ist nur eines seiner vielen Strafverfolgungsbehörden. Am 18. Juli versuchten wir, ihn in die Flucht zu schlagen, und die Polizei hatte keine andere Wahl, als sich zurückzuziehen.

Wir fordern eine Annäherung in Lejuc Woods und in den Dörfern Bure und Mandres-en-Barrois, die zwei Kilometer vom Wald entfernt sind. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du vor Ort kommen, wo wir Hilfe am Boden, in den Bäumen, in den Dörfern brauchen. Ob es darum geht, auf Bäume zu klettern, Barrikaden zu bauen, sie zu halten, Ausrüstung mitzubringen, Essen zuzubereiten, etc.... Du bist herzlich eingeladen, dich uns anzuschließen. Sie können diese Pressemitteilung auch so weit wie möglich verbreiten. Wenn Du nicht reisen kannst, ist es auch möglich, uns aus der Ferne zu unterstützen, die Infrastrukturen der Atomindustrie und der für Andra tätigen Subunternehmer sind überall.

Wenn Du kommen möchtest, kannst Sie sich auf der Website bureburebure.info über die aktuelle Situation vor Ort informieren.

An Journalisten: Die Menschen vor Ort wollen keine Fragen oder Interviews beantworten und nicht mehr als das sagen, was oben steht. Wenn Sie Informationen verbreiten möchten, senden Sie uns bitte diese Pressemitteilung.

18/07/2019

[Dieser text wurde auf die Schnelle übersetzt leicht gekürzt]

Hier das Original:

Bure : Le bois Lejuc est réoccupé !

Près de Bure, le bois Lejuc est réoccupé depuis le 18 juillet à 14h. De nombreuses personnes ont réinvesti ce lieu au sol comme dans les arbres pour réaffirmer leur opposition au projet de centre d’enfouissement de déchets radioactifs Cigéo, au nucléaire et à son monde, industriel, colonial, militaire. Les forces policières qui occupaient jusque là ce lieu stratégique et protégeaient les intérêts de l’Andra ont été contraintes de quitter les lieux. Nous appelons dès maintenant à converger dans le bois Lejuc ainsi que dans les villages de Bure et Mandres-en-Barrois, situés à deux kilomètres de la forêt.

Le bois Lejuc est sur la zone du projet de poubelle nucléaire. L’Andra projette de le défricher pour y faire des fouilles archéologiques et des forages, et à terme de le bétonner pour y construire des puits de ventilation. Le bois a déjà été occupé à deux reprises auparavant, en juillet 2016 puis du 15 août 2016 au 22 février 2018, date à laquelle 500 gendarmes ont expulsé la forêt et détruit les habitations des occupantes.

Sur place, la répression s’exprime par une présence policière quotidienne, des contrôles judiciaires, des interdictions de territoire, des perquisitions, et des peines de prison ferme et avec sursis. Cette réoccupation se veut aussi une réponse à la répression de l’État, affirmant que l’opposition sur le terrain n’a pas été étouffée. L’État réprime et expulse, ces dernières années comme toujours. Bure n’est qu’un de ses nombreux laboratoires du maintien de l’ordre. Ce 18 juillet, nous avons essayé de le mettre en déroute et les flics n’ont eu d’autres choix que de reculer.

Nous appelons à converger dans le bois Lejuc ainsi que dans les villages de Bure et Mandres-en-Barrois, situés à deux kilomètres de la forêt. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez venir sur place, où nous avons besoin d’aide au sol, dans les arbres, dans les villages. Que ce soit pour grimper dans les arbres, construire des barricades, les tenir, apporter du matériel, préparer à manger, etc. Vous êtes bienvenues. Vous pouvez aussi diffuser le plus largement possible ce communiqué. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, c’est aussi possible de nous soutenir de loin, les infrastructures de l’industrie nucléaire et les sous-traitants travaillant pour l’Andra sont partout.

Si vous souhaitez venir, vous pouvez consulter le site bureburebure.info pour des informations actualisées concernant la situation sur place.

À l’attention des journalistes : les personnes sur place ne souhaitent pas répondre aux questions ou aux interviews et ne souhaitent pas en dire davantage que ce qui est écrit ci-dessus. Si vous souhaitez diffuser une information, relayez ce communiqué.

18/07/2019