Der Neonazi Tommy Frenck darf auf keinen Fall Landrat werden!!!

Wir haben das Jahr 2024 und es ist für Antifas wie mich einfach nicht zu verstehen und zu akzeptieren, dass es so etwas wie Nazis überhaupt gibt.Muss man sich etwa davor fürchten,dass sich 1933 wiederholt? Es werden wieder Flüchtlingsunterkünfte angezündet, der Alltagsrassismus boomt ,die Gewalt gegenüber uns queeren Menschen nimmt stätig zu .Während der Coronazeit ist die Szene der Querdenker*innen entstanden und hat sich immer stärker radikalisiert. Rassistische Anschläge wie der am 19.Februar 2020 in Hanau zeugen von der Feindlichkeit gegenüber Menschen, die ein angeblich nicht deutsches Aussehen haben .Leute wie mich .Aber was genau ist "deutsch aussehen "?Es ist doch wirklich egal wo jemand herkommt oder wie jemand aussieht.Wir sind doch alles Menschen. Für mich persönlich ist Patriotismus einfach nichts.Ich bin einfach ein Erdling.Wir alle sind Erdlinge .Ich sage nur :"Fuck your national identity!"

Tommy Frenck sieht das alles anders .Er ist glührnder Rassist und wüscht sich ganz fest ,dass in Deutschland nur "weiße Deutsche "leben .Es dürfen keine Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen.Frenck teilt Menschen in Rassen ein.Er sieht sich selber als Mitglied der sogenannten "weißen Rasse" .Nazifanartikel aus dem von ihm betriebenen Ku Klux Klan Shop tragen hirnrissige Sprüche wie"Weiß ist bunt genug " oder" Thank you for not mixing".Mit letzterem will er ausdrücken,dass Menschen verschiedener Hautfarben keine Kinder mit einander bekommen sollen.Der Tommy Frenck denkt damit genauso wie sein geliebtes Idol Hitler.Für dieses gibt es ja auch alljährlich am 20.April im Goldene Löwen ein Führerschnitzel zu fressen. Der Neonazi Tommy Frenck ist ein richtiger Nazi und Rassist.In seinem hässlichen Restaurant gibt es 88 Fleischgerichte aus dem Deutschen Reich und seinen Kolonien. Einfach abartig.Wegen ihrem Aussehen,dürfen die meisten Menschen auf dieser Welt nicht in seinrm Lokal was essen.Frenck streitet das selber ab...Er hatte einst seinen Thüringer Wohnort Schleusingen als sogenannte Frontstadt und als befreite Szene erklärt.Er war laut eigener Aussage ehemaliger deutscher Jugendmeister im Gewichtheben und verkauft das Deutsche Reichsbräu ,seine eigene Biermarke .Der Neonazi ist Gegner der Covid 19-Schutzmaßnahmen und der Covid 19 Impfung und veranstaltete Demos ,die sich dagegen richtete. Er ist davon überzeugt ,dass die "weiße Rasse " von Völkermord bedroht ist .Menschen anderer Hautfarben sind für ihn nichts wert und etwas minderwertiges.Ich selber achte garnicht auf Hautfarben. Sowas spielt doch keine Rolle.Tommy Frenck veranstaltet Rechtsrockkonzerte wie "Rock gegen Überfemdung " auf dem Privatgrundstück vom AfD-Mitglied Bodo Dressel .Er kennt natürlich Musiker wie den Lunikoff (Michael Regener ,einst Sänger der verbotenen Band Landser)persönlich .Die treten ja auch mal im Goldenen Löwen auf! Der prominente Neonazi Tommy Frenck ist wegen gefährlicher Körperverletzung mal verurteilt worden.Er unterhält Kontakte zum Betreiber des rechtsextremen Portals FSN.Aktuell wirbt er auf seiner Facebook-Seite für den sogenannten Rausverkauf bei Druck 18,seinem einen Online -Handel.Es gibt einen roten Frauentrainingsanzug mit der Aufschrift "Good Night Left Side" Es ist auch ein Reichsadler mit einem Kranz ,der die Zahl 18 aufweißt zu sehen.Einfach ekelhaft.Rausverkauf meint Schlussverkauf.Tommy Frenck bezeichnet auf Facebook den Klimawandel höhnisch als "Platz an der Sonne " den Europa/Deutschland endlich bekommt.Er redet von Anti-Rechtsmenschen die auf Fotos von der sogenannten Lügenpresse einfach verdoppelt werden würden.Es geht um die vielen Demos gegen Rechts ,die aufgrund des geheimen Potsdamer Treffens von AfD und anderen Nazis ,häufig in letzter Zeit stattfinden. Natürlich sind die Leute alle echt,die auf den Demos gegen Rechts sind.Ich bin da ja auch dabei,muss aber sagen ,dass da auch sehr viele Menschen dabei sind,die das Ganze längst nicht so ernst nehmen und konsequent etwas machen wie wir bei der Antifa.Da sind welche,die gegen das Gendern sind oder das N-Wort benutzen auch dabei.

Wir Antifas haben es alles andere als leicht.Wir werden noch beschimpft und angegriffen.Die jenigen,die beschimpft und angegriffen werden sollen ,sind aber die Nazis .Nazis wie Tommy Frenck, der Landrat im Kreis Hildburghausen werden will.Dieser gehört echt aus dem Verkehr gezogen und ich verstehe es nicht ,dass man es zulässt,dass dieser kandidiert.Na ja ,dass darf wohl jeder machen,der in einer Partei ist...Tommy Frenck beschimpft auf Facebook die Antifa. Er sagt tatsächlich ,dass Antifaschismus keine Meinung ist ,sondern ein Verbrechen.Unfassbar ! Der gehört bekämpft und darf niemals Landrat werden.Ein Nazi als Landrat .Wo gibt es denn sowas!?Leute ,wacht auf so einen darf man nicht wählen.Es würde für viele Menschen sehr schlimm und auch sehr sehr gefährlich weren,wenn Tommy Frenck Landrat wäre.Er ist eine Schande und Gefahr für alle!

Aktuell hat er sein Facebook-Profil im Design von seinem Bündnis Zukunft Hildburghausen gestaltet.Auf dem Profil ist er mit seinem Hund vor seinem Restaurant zu sehen. Ich habe nur Verachtung für diesen rassistischen Mann übrig.Er sollte nal spüren,wie Menschen ,wie ich,die zu sogenannten Minderheiten und sogenannten Randgruppen gehören sich fühlen.Es ist nämlich nicht toll ,wenn man nicht als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft angesehen wird.

TOMMY FRENCK DARF NICHT LANDRAT WERDEN !!!!!DAS DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN PASSIEREN!!!! ICH FORDERE DAZU AUF ALLES MACHBARE UND MÖGLICHE ZU UNTERNEHMEN, DAMIT DAS SCHRECKLICHE NICHT WAHR WIRD.ICH HOFFE ,DASS TOMMY FRENCK SEIN RESTAURANT UND SEINE ONLINESHOPS VERLIERT.JEMANDEN WIE IHN SOLLTE MAN STOPPEN. SEIN RESTAURANT MUSS VERSCHÖNERT WERDEN.EINE BUTTERSÄURE -BOMBE WÜRDE ES AUCH TUN.MAN MUSS VERHINDERN, DASS RECHTSROCKKONZERTE STATTFINDEN.ES DÜRFEN KEINE VON TOMMY FRENCK UND SEINEN KAMERAD*INNEN VERANSTALTETE TREFFEN UND KUNDGEBUNGEN STATTFINDEN.

GENOSS*INNEN ,WIR MÜSSEN HANDELN!!!! MAN DARF EINEM NEONAZI KEINEN RAUM GEBEN!!!!TOMMY FRENCK DARF NICHT LANDRAT WERDEN!!!!!!!!!!!!!(Die Landratswahl vom Kreis Hildburghausen ist am 26.Mai 2024,vielleicht muss man diese sabotieren! )

ALERTA ALERTA ANTIFASCISTA!!!!!!!!!!!!

Mynona1312 GOOD NIGHT WHITE PRIDE