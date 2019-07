Faschistische Regierung in Griechenland? - Bullen werfen Mollis

Georgiadis und Voridis sind bis heute Anhänger der Obristendiktatur, die von 1967 – 1974 jede Opposition mit Gewalt unterdrückte. Auf einem Foto posieren sie mit dem ND Abgeordneten Athanasios Plevris vor einem Propaganda Plakat der Junta.

Nachdem Plevris bereits kürzlich in Exarchia provozierte, besuchte Adonis Georgiadis vor wenigen Tagen den Checkpoint der Bereitschaftspolizei vor dem National Archaeological Museum, direkt neben dem Polytechnio. Diese Stellung ist berüchtigt für willkürliche Festnahmen, rassistische Kontrollen und Übergriffe aus sexistischen Motiven, wie auch insgesamt die Funktion der Polizei regelmäßig (hier Folter im Abschiebeknas ) bekannt wird.

In dem verlinkten Zeitungsartikel steht „Adonis Georgiadis, was found as he said in the "heart of" the war "in the Polytechnic region". At Patision Street, then, Adonis went to visit the MAT craft and the "real heroes". Er werde immer auf der Seite der Männer der MAT stehen, I went and saw the children of MAT, the true heroes of our Republic, who almost every night fight with the bahalakis to be safe. Nach der Wahl werde aufgeräumt.”

Neuer Minister für Bürgerschutz ist der bisherige PASOK Politiker Michalis Chrysochoidis (64). Chrysochoidis wurde direkt nach der Berufung ins Amt von seiner Partei ausgeschlossen. Der machte bereits am Dienstag, am Tag der Amtsübergabe im Ministerium für Bürgerschutz, klar, dass er mit einer straffen Law & Order Politik auch Exarchia in ein bürgerliches Wohnviertel verwandeln will. Dazu passt die nun konkret gewordenen Drohung der Abschaffung des Asyls auf Universitäten.