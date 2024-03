Radio Nordpol: ein Gespräch mit Thomas

Rote Hilfe und abc Ruhr richteten am 09.März 2024 eine Gesprächs- und Informationsveranstaltung aus, anlässlich derer, ich über meine Haftzeit erzählen durfte. Radio Nordpol zeichnete das rund einstündige Gespräch freundlicherweise auf.

Es kann hier nachgehört werden.

Es geht in einem Gespräch wie diesem, aus meiner Sicht wesentlich darum, zu vermitteln, was Gefängnis mit Menschen macht. Unabhängig davon, ob sie dort Stunden, Tage, Monate oder Jahre zubringen (müssen), wie Solidarität (dennoch) gelebt werden kann, wie Menschen die von Inhaftierung bedroht sind, sich zumindest ein kleines bisschen auf die ersten Momente in Haft innerlich vorbereiten können, auch wenn die dann unmittelbare eigene Erfahrung, eine ganz persönliche sein wird. Zudem ist zu fragen, wie geht es nach der Haftentlassung weiter mit den Menschen, den ein naht- oder fugenloser Anschluss an die Zeit vor der Haft dürfte nur in den wenigsten Fällen gelingen.