[B] Angriff auf Auto von Ga-tec

Wenn wir uns in diesen Tagen die Nächte um die Ohren schlagen, dann auch im Gedanken an die Menschen in Palästina, die nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 systematisch verfolgt werden. Wir wollen trotzdem hervorheben, dass sich die Zahl der palästinensischen Gefangenen in israelischen Knästen in den letzten vier Monaten verdoppelt hat - eine, in so kurzer Zeit, weltweit einmalige Entwicklung. Aber niemand sollte denken, dass sich der Kampf gegen Unterdrückung auf Dauer einsperren lässt.

Darüber hinaus profitiert die Sodexo-Gruppe als Anbieter von Wertgutscheinsystemen für Geflüchtete. Die sogenannte "Bezahlkarte", die aktuell bundesweit eingeführt werden soll, hat das Unternehmen schon einmal - in Kooperation mit Wirecard - in Bayern angeboten. Erklärtes Ziel des neuen Systems ist es, die freie Verfügbarkeit von Bargeld für Geflüchtete einzuschränken. Ein weiteres Vorhaben, dass sich nur zu nahtlos in eine Zeit einfügt, in der vormals unsagbare Dinge in den widerlichen politischen Alltagsdiskurs Einzug gehalten haben.

Weitere Gründe Sodexo/Ga-tec anzugreifen, die wir an dieser Stelle nicht nochmal wiederholen wollen haben Andere schon im Januar 2022 aufgelistet (Sodexo Transporter stillgelegt: https://chronik.blackblogs.org/?p=15663 ).

Wir haben am 26.02. gegen 2 Uhr morgens ein Auto des Unternehmens in Berlin am Tempelhofer Feld angezündet.