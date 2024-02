Brandangriff und Räumung. Aufruf um support und solidarität von der FR/IT Grenze

Arson and expulsion. Call for solidarity and support.

+++ translation further down +++

+++ please spread this message +++

Before the winter holidays, Briancon, a city in the high alps, a vacation paradise for rich international ski tourists, evicted the Pado, a squat opened in August to welcome all who had no place to stay. With Pado, Mayor Murgia tried to evict a problem that he would like to hide: the fact that there is no housing for people on the move, who arrive after crossing the franco-italian border. The reasons were as ridiculous as they were racist, accusing us of poor hygine, thefts and general chaos. We squatted again. Now we have been attacked and thrown out again.

We squatted a now house within a couple of weeks. Just as quick, the state and the owner descended on us and tried to take this home from us too. All of this was cut short on Friday, 2/2, as a fire broke out. It was not, as some racist newspapers would have you believe, the fault of the inhabitants or of our use of gas heaters. The house was broken into and the fire was laid by someone, in a room without electricity or heaters, while people were still in the house. It was only luck that the fire was discovered quickly and nobody was hurt. We don't know who attacked us. But we know the problems that we are faced with now. We know that we need support and solidarity.

As people cross the border, there is only access to a sleeping place for between one and three days, before they are forced to move on. Having crossed the Alps in Winter, through the night and through snow, evading cops and the many alpine dangers, these are the only days to rest. The french politic of deportations and closed borders contiues within the country, with no access given to people on the move. Both of these politics kill people, both are meant to. Both are resisted as well.

After the fire, the court decided that the house was uninhabitable and gave it up for immediate eviction. Being uninhabitable for us is what Briancon wants to be. At the same time, this city has everything in excess, thousands of houses here are empty, being kept as vacation homes.

Squatting is not a problem, but a solution. Places taken and run by, with and for people on the move are the only structures that have offered access in the long term, that have offered a place to live rather than a transit zone that people have to leave as soon as possible. In all the precarity and hostility, we managed to establish communities of solidarity and a life in relative autonomy. This way, we attempt to provide long term, unconditional and autonomous housing to all. Squats here are part of our resistance to the border regime, which people on the move defy day by day. As long as there is a Border here, people will cross it. And as long as there is no long term, dignified solution in Briancon and in France in general, we will take the houses and make them our homes. Squatting will stay, here and everywhere.

We know that we have enough enemies, cops who hunt humans in the mountains, fachos who hunt people in the street and a mayor of Briancon who would like to rid 'his' city of everything and everyone who is not white and rich. Right now, we need freinds. We need support to keep doing what we have been doing here. We urgently need money to find solutions for people in danger of homelessness and to cover potential legal costs. We also call on people to open their houses to welcome people who are in need of housing.

We will stay here. No access, no squat is not a solution.

You can donate here: FR76 1027 8090 7500 0204 1160 167

+++ version franciase +++

Incendie criminel et expulsion. Appel à soutien et solidarité

+++ faites passer le message +++

Juste avant les vacances d’hiver et l’afflux de touristes internationaux

pétés de thunes et fous de ski, le Pado a été expulsé. Ce squat avait

été ouvert en août dernier à Briançon (Hautes-Alpes) comme lieu de vie

pour les personnes de passage. Avec le Pado, Arnaud Murgia, le maire de

la ville, a tenté de régler à sa manière un problème très gênant pour

l’image de la ville touristique : le fait que les personnes ayant

traversé la frontière n’aient pas de solution d’accueil. Les raisons de

l’expulsion sont aussi ridicules que racistes, nous accusant de manque

d'hygiène, de vols et de chaos général. Nous avons par la suite squatté

un autre bâtiment. Aujourd’hui, nous avons été attaqué-es et expulsé-es

à nouveau.

Nous avons ouvert une nouvelle maison dans les semaines qui ont suivi

l’expulsion du Pado. Dans la foulée, l’Etat et le propriétaire nous sont

tombés dessus et ont tenté de nous faire partir. Tout cela a été

interrompu le vendredi 2 février lorsqu’un incendie s’est déclaré dans

le squat. Contrairement à ce que les journaux racistes du coin

racontent, ce n’était ni la faute des habitant-es ni une fuite des

radiateurs à gaz : des personnes se sont introduites dans la maison et

ont provoqué l’incendie, et ce, dans une pièce sans électricité ou

chauffage au gaz. Par chance, les habitant-es qui se trouvaient au squat

ont rapidement constaté l’incendie et personne n’a été blessé-e. Nous

ignorons qui nous a attaqué-es, mais face aux enjeux auxquels nous

sommes confronté-es aujourd’hui, nous savons que nous avons besoin de

soutien et de solidarité.

Actuellement, les personnes qui traversent la frontière ne peuvent être

hébergées au refuge que pour un à trois jours, avant d’être forcées de

quitter la région. Après avoir traversé les Alpes en hiver, dans la nuit

et la neige, après avoir évité les flics et de nombreux autres dangers,

ces personnes n’ont que quelques jours de repos autorisés. La politique

française de déportation et de fermeture des frontières se poursuit dans

le pays, interdisant l’accueil des personnes exilées. Ces politiques

tuent, et intentionnellement. Mais la lutte continue.

Suite à l’incendie, le tribunal a jugé le squat inhabitable et a ordonné

une expulsion immédiate. Alors que la ville de Briançon ne lésine pas

sur les moyens pour accueillir les touristes, et que des milliers de

résidences secondaires vides les trois quarts de l’année continuent de

nous narguer, cette décision du tribunal illustre bien la politique de

la ville de nous signifier que nous ne sommes pas les bienvenu-es ici.

Squatter n’est pas un problème, mais une solution. Les lieux ouverts et

occupés par, pour et avec les personnes de passage, sont les seuls

endroits où il est possible de vivre et d’être accueilli-e sur le long

terme, contrairement aux espaces de transit où les gens sont invités à

partir le plus vite possible. En dépit de ces environnements hostiles et

précarisants, nous avons réussi à créer des communautés de solidarité et

des conditions de vie en relative autonomie. Les squats ici font partie

de notre résistance au régime frontalier, qui est également défié chaque

jour par les personnes exilées. Et tant que des solutions d’accueil

dignes et durables ne sont pas mises en place à Briançon et dans le

reste du pays, nous ouvrirons et occuperons des maisons. Il y aura

toujours des squats, ici et ailleurs.

Nous avons beaucoup d’ennemis ; les flics qui traquent les personnes qui

traversent la montagne, les fachos qui pourchassent les gens dans la

rue, et le maire de Briançon qui souhaiterait débarrasser “sa” ville de

toute personne ni blanche ni riche. Aujourd’hui, nous avons besoin

d’ami-es. Nous avons besoin de soutien pour continuer la lutte ici, et

urgemment besoin d’argent pour trouver des solutions d’hébergement et

pour couvrir d’éventuels frais de justice. Nous appelons également les

gens à ouvrir leur maison pour accueillir les personnes à la rue.

Nous resterons ici. Nous continuerons à squatter. Le non-accueil n’est

pas une solution.

C'est possible de donner ici: FR76 1027 8090 7500 0204 1160 167