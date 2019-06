19.6.19 - 24.6.19 Alle zum internationalen Klimacamp! Ende Gelände - Welcome to the hell!

Wir sagen Ende Gelände! Kohle stoppen, damit #AlleDörferBleiben. Ungehorsam gegen Kapitalismus und für Klimagerechtigkeit weltweit!

Wir sind der sofortige Kohleausstieg. Vom 19. bis 24. Juni stellen wir uns ungehorsam der Zerstörung im Rheinland entgegen und blockieren die Kohle-Infrastruktur.

Die Zeit zu Handeln ist jetzt. Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen – wir wissen es längst. Die Klimakrise ist heute schon zerstörerische Realität für Menschen auf der ganzen Welt – vor allem im globalen Süden. Und trotzdem sollen wir hier weitere 20 Jahre Kohle verheizen? Damit lassen wir uns nicht abspeisen. Wir lassen uns nicht befrieden! Wir schauen nicht länger zu wie Politik und Konzerne unsere Zukunft zerstören. Wir nehmen den Kohleausstieg selbst in die Hand – und zwar sofort!

Im Rheinland will der Kohle-Konzern RWE Fakten schaffen: Bagger fressen sich unaufhörlich in die Landschaft, verschlingen Wälder, fruchtbares Ackerland und ganze Dörfer. Als größte CO2-Quelle Europas zerstört die Braunkohle-Industrie im Rheinland die Zukunft von Menschen weltweit. Dem stellen wir uns entgegen! Letztes Jahr haben wir mit anderen tausenden Menschen in einem breiten Bündnis für den Hambi gekämpft. Dieses Jahr stehen wir Seite an Seite mit allen Menschen, deren Zuhause durch Kohle und Klimakrise zerstört wird. Solidarisch mit den Menschen aus Keyenberg, Kuckum und den anderen Dörfern am Tagebau Garzweiler wollen wir die Zerstörung vor Ort stoppen. Daher werden wir Kohleinfrastruktur blockieren. Das ist unsere Sofortmaßnahme für globale Klimagerechtigkeit. Alle Dörfer bleiben – im Rheinland und weltweit!

Ungehorsam für eine gerechtere Zukunft

Wir brauchen nicht nur den Kohleausstieg, sondern auch einen radikalen gesellschaftlichen Wandel. Wir müssen den Kapitalismus mit seinem Wachstumszwang und seinen Ausbeutungsmechanismen überwinden. Sonst ist weder eine ernstzunehmende Bekämpfung der Klimakrise noch soziale Gerechtigkeit weltweit möglich. Das katastrophale Ergebnis der Kohlekommission zeigt, dass wir uns nicht auf die Politik verlassen können. Jetzt liegt es an uns!

Es brodelt in der Bewegung für Klimagerechtigkeit: Hunderttausende protestieren auf der Straße. Gemeinsam gehen wir jetzt einen Schritt weiter und leisten zivilen Ungehorsam. Vom 19. bis 24. Juni 2019 blockieren wir mit unseren Körpern die Kohle-Infrastruktur im Rheinland.

Unsere Aktionsform ist eine offen angekündigte Massenblockade mit vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten. Wir werden uns ruhig und besonnen verhalten, von uns wird keine Eskalation ausgehen, wir gefährden keine Menschen. Wir wollen eine Situation schaffen, die für alle Teilnehmenden transparent ist und in der wir aufeinander achten und uns unterstützen.

Kohleausstieg ist immer noch Handarbeit.Also: auf geht’s, ab geht’s, Ende Gelände!Damit #AlleDörferBleiben – weltweit.

Wir werden am heutigen Sonntag, den 16.06.2019 ab 14 Uhr unser Camp in Viersen aufbauen. Genauer Ort unseres Protestcamps wird das Stadion Am Hohen Busch in Viersen (Josef-Kaiser-Allee 1, 41747 Viersen) sein. Wir freuen uns, einen Ort zu haben, an dem wir unserem Protest für den sofortigen Kohleausstieg und einen grundlegenden Systemwandel Ausdruck verleihen können. Ab jetzt sind so viele motivierte Menschen wie möglich gefragt, damit der Campaufbau reibungslos über die Bühne geht. Kommt nach Viersen, macht euer Workout politisch und helft beim Aufbau!

Außerdem ein Hinweis für die Anreise zur Aktion: Uns ist eine gemeinsame Vorbereitung wichtig. Am besten ist es dafür, wenn Ihr bis Donnerstagmorgen anreist. Aber auch für später Kommende wird es noch möglich sein, sich der Aktion anzuschließen.

Egal wann Ihr anreist, guckt Euch auf jeden Fall diese wichtigen Anreisetipps und die Packliste an. Ihr wisst noch nicht wie Ihr nach Viersen kommt? Informiert Euch auf unserer Anreise-Seite.

Vom Bahnhof Viersen zum Camp

Zu Fuss beträgt die Wegstrecke ca. 3 km. Alternativ könnt ihr auch mit dem Bus (ÖPNV Karte) bis fast zum Camp kommen.

Vom Bahnhof aus fahren die Linien 83, 84 oder CE89 (Richtung Dülken). Ihr steigt bei der Haltestelle Haus Kaiser Bad aus. Geht bis zur Ampel, dann rechts und nach ca. 400 Metern wieder rechts (etwa 5 min).

