Endstation Mallorca: Leipziger Neonazis nach Angriff verhaftet

Da die Neonazis den senegalesischen Türsteher ohne ersichtlichen Grund angriffen, liegt ein rassistisches Motiv nahe. Der 44-Jährige erlitt laut dem Nachrichtenportal watson.de einen Nasen- und Jochbeinbruch und eine schwere Rückenmarksverletzung, einer anderen Zeitung zufolge auch eine schwere Gehirnerschütterung, und ist wahrscheinlich querschnittsgelähmt. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft und werden wahrscheinlich wegen versuchten Totschlags angeklagt werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach unseren Informationen um Robert Falke (21) und Johannes Herre (20) aus dem Raum Leipzig. Beide gehörten wahrscheinlich zu einer Reisegruppe von knapp 70 rechten Hooligans und Neonazis des Fußballvereins 1. FC Lokomotive Leipzig, die auf Mallorca Urlaub machten.

Robert Falke wuchs im Muldentalkreis auf. In Brandis ging er zur Schule, spielte Fußball im FSV 1921 Brandis und Rugby bei den “Brandiser Dachsen”. Zuletzt wohnte er in Leipzig. Falke betreibt Kampfsport im Leipziger “Imperium Fight Team”, dessen Trainer Benjamin Brinsa und Christopher Henze gewaltbereite Neonazis sind. Zumindest Henze befand sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls auf Mallorca. Einige Mitglieder des Teams waren zudem Teil des Neonazi-Mobs, der am 11. Januar 2016 den Leipziger Stadtteil Connewitz angegriffen hatte.

Johannes Herre ging ebenfalls in Brandis zur Schule, spielte beim SV Panitzsch/Borsdorf 1920 e.V. Fußball und wohnt vermutlich auch in Leipzig. Er treibt Sport im “Bushido Sportcenter” Leipzig (ehemals “Bushido Free Fight Team”). Auch dieser Kampfsportclub ist kein unbeschriebenes Blatt. Rund ein Dutzend Neonazis standen dort in den vergangenen Jahren auf der Matte, darunter Benjamin Brinsa und Christopher Henze, die später das “Imperium Fight Team” gründeten. Den Neonazi Brian Engelmann trainiert “Bushido”-Chef Marko Z. bis heute.

Am 12. Mai 2019 besuchten Falke, Herre und etwa 50 weitere junge Neonazis aus dem Umfeld der “Fanszene Lokomotive” und des “Imperium Fight Teams” das Fußballspiel des ATSV Frisch Auf Wurzen e.V. gegen den Roten Stern Leipzig ’99 e.V. Die Nazigruppe bedrohte während des Spiels immer wieder Spieler der Leipziger Mannschaft, unter anderem mit dem Gesang “Ohne Bullen wärt ihr alle tot!” Nach dem Spiel griffen etwa 30 Personen aus dieser Gruppe das Gebäude des Netzwerks für demokratische Kultur e.V. (NDK Wurzen) an. Sie bewarfen das Gebäude mit Flaschen und versuchten die Tür einzutreten.

Die Polizei, dein Freund und Trainer

Wie VICE berichtet, hat die Leipziger Polizei “szenekundige Beamte” nach Mallorca geschickt. Bei einigen Fußballfans weckt der Gedanke an die Polizei Erinnerungen an grundlose massive Polizeigewalt und private Bedrohungen. Andere hingegen erinnern sich vielleicht an den 29. Juli 2018, als das folgende Foto entstand. Es zeigt die sächsischen Polizisten Felix Petter und Florian Scharf in freundschaftlicher Runde mit den Mitgliedern des “Imperium Fight Teams” Sebastian Berger, Marlon Ganzenberg, Marcus Kottke und Max Schlegel sowie dem Neonazi Brian Engelmann. Florian Scharf ist u.a. mit Christopher Henze und Marcus Kottke befreundet und besuchte nach eigenen Angaben am 2. März 2013 die im Verfassungsschutzbericht erwähnte, von Brinsa und Henze organisierte Kampfsportveranstaltung “Sachsen Kämpft II” in Schildau.

Auch auf der Matte erhalten die rechten “Imperium”-Kampfsportler Unterstützung durch die Staatsgewalt: In der Disziplin des Ringens werden sie u.a. von dem angehenden Polizisten William Stier trainiert.

Als Trainingsraum nutzt das “Imperium Fight Team” den Keller der Kamenzer Straße 12 in Leipzig. Dort befand sich zwischen Sommer 1944 und April 1945 das größte Frauenaußenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. In den letzten Jahren fanden in dem Gebäude mehrere Nazikonzerte statt, auch ein neonazistischer Motorradclub trifft sich dort.

Sich nicht dem Boxclub stellen?!

Immer wieder fordern die rechten Hooligans und Neonazis des 1. FC Lokomotive Leipzig die Fans des Lokalrivalen BSG Chemie Leipzig auf, sich doch endlich “zu stellen”, also die Rivalität körperlich auszutragen. Dabei zeigen Begegnungen der vergangen Jahre – etwa 2016 in Gera oder 2014 in der Leipziger Innenstadt –, dass es ihnen nicht um einen fairen sportlichen Wettkampf geht, sondern um das “Zerstören” des Gegenübers, wie es sich auch in dem Angriff auf Mallorca zeigt.

Die Neonazi-Szene wappnet sich – mittels Kampfsport, “Wehrsport” oder Bewaffnung – seit Jahrzehnten für einen militanten Kampf. Diese Vorbereitungen mündeten in eine Reihe von rechten Anschlägen und Morden. Kampfsport birgt immer auch das Potenzial, andere Menschen schwer zu verletzen oder zu töten. Es ist daher nicht egal, wenn Neonazis und andere Rechte mehrmals wöchentlich die körperliche Auseinandersetzung mit anderen Menschen trainieren. Derzeit ist in der rechten Szene ein spektrumsübergreifender Kampfsport-Boom zu beobachten, über den etwa die aktuelle Ausgabe von “der rechte rand” berichtet. In gewissen Kampfsportkreisen finden Neonazis, Holigans, Rocker, Menschen aus dem “Sicherheitsgewerbe” und Polizisten beim gemeinsamen Training zusammen. Dabei greift die Szene als ideologisches Moment auf eine “Wehrhaftigkeit des Volkes” zurück und auf die “Männlichkeit”, die angeblich in Gefahr sei und wiederhergestellt werden soll.

Eine Gelegenheit, dagegen zu protestieren, bietet sich am kommenden Samstag, dem 15. Juni 2019, bei der Demonstration des Ladenschluss-Bündnisses in Leipzig. Los geht’s um 14 Uhr am Hauptbahnhof. “Für ein würdiges Gedenken! Neonazi-Treffpunkt schließen!” #le1506