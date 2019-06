[BO]: Antinazis of Bochum

Liebe Menschen,

Wir finden uns nicht damit ab, dass Propaganda extrem rechter Parteien in den Straßen unserer Stadt hängt. Auch wenn dies gesetzlich zulässig sein mag, werden wir die menschen- und naturfeindlichen Plakate immer entfernen – so wie viele andere Menschen es bereits ebenfalls in Bochum getan haben. Wir wünschen uns eine bessere Zukunft für die Menschen in Bochum und auf der Welt. Gruppierungen und Parteien, die Rassismus, Sexismus, Ableismus oder Klassizismus betreiben und damit Menschen gegeneinander ausspielen und Minderheiten diskriminieren, haben kein Recht ihre Menschenverachtung auch noch an die Laternen unserer Stadt zu hängen.

Rechte Parteien stehen für Nationalismus, Chauvinismus, Naturzerstörung und den Hass auf „Andere“. Wir kämpfen für eine bessere Welt, in der Menschen friedlich und solidarisch in Einklang mit der Natur zusammenleben; in der die Ressourcen dieser Welt fair aufgeteilt werden und in der Kapitalismus und Faschismus nur noch düstere Erinnerungen der Vergangenheit sind.

Deshalb haben wir den menschen- und naturverachtenden Dreck abgemacht und daraus eine antifaschistische Kunstinstallation in der Nähe des Hauptbahnhofs hergestellt: zu sehen an der Düppelstraße 12.

Eure

Antinazis of Bochum