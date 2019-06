Nachruf auf Harold Wilson

Gemeinsam wehrten sie sich mit Rechtsrecherchen und Gerichtseingaben gegen die Haftbedingungen und gegen ihre Verurteilung. In dieser Zeit entstand Mumias bekanntes Buch „Jailhouse Lawyers * Knastanwälte. Strefgefangene im Kampf gegen die Vereinigten Staaten von Amerika“.

Harold Wilson kam letztendlich im November 2005 nach über 16 Jahren frei. Somit überlebte er den Todestrakt in Pennsylvania und engagierte sich in der Folgezeit zusammen mit der Selbstorganisation freigelassener ehemaliger Todeskandidat*innen Witness To Innocence für die Abschaffung der Todesstrafe.

Dies führte u.a. auch zur Zusammenarbeit mit der FREE MUMIA Bewegung. 2012 besuchte er uns in Berlin und setzte sich am 21. April als Hauptredner der Berliner Demo unter dem Motto Genug ist genug - Freiheit für Mumia – sofort!für die Sache seines ehemaligen Zellennachbarn ein.

Doch ebenso wie heute bei Mumia war auch seine Gesundheit in Folge der langen Haft schwer angeschlagen: Er starb am 18. Mai 2019 im Alter von 61 Jahren infolge mehrerer Schlaganfälle. Harold hat seine ganze ihm verbliebene Zeit dafür benutzt, für die Abschaffung der Todesstrafe zu kämpfen. Die Erinnerung an ihn bedeutet für uns, diesen Kampf fortzuführen.

Es folgt eine Liste einiger verwendeter Links:

(Philadelphia Inquirer) Sentenced to death 3 times in 1989, Philly exoneree Harold Wilson dies at 61 (May 29, 2019)

https://www.inquirer.com/news/harold-wilson-death-row-exoneree-philadelphia-witness-to-innocence-philly-20190529.html

(Frankfurter Rundschau) Todesstrafe - "Die Schreie bekomme ich nie aus dem Kopf" (23.08.2012)

https://www.fr.de/panorama/schreie-bekomme-kopf-11328617.html

(Video) Exonerated after 17 years in Prison | Nach 17 Jahren dem Todestrakt entkommen (24.04.2012)

https://www.youtube.com/watch?v=eL8Ywc-Qj9c

(Video) Harold Wilson speaking at Free Mumia rally in Berlin (engl/deutsch) Pt 1 (2012) https://www.youtube.com/watch?v=TEPZ7CkzP_s

(Video) Harold Wilson speaking at Free Mumia rally in Berlin (engl/deutsch) Pt 2 (2012) https://www.youtube.com/watch?v=l_oU0xgtnbs

(jW) Hölle auf Erden - Leben im Todestrakt: Harold Wilson war 16 Jahre in US-Haft, bevor in einem neuen Verfahren seine Unschuld bewiesen wurde, von Linn Washington Jr. (19.04.2012)

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/181681.h%C3%B6lle-auf-erden.html