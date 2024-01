[Kolumbien] Allianz zwischen FARC-EP, Zweites Marquetalia und ELN

In einem Kommuniqué, dass per Video durch die sozialen Netzwerke geht, verkünden die Coordinadora Guerrillera del Pacífico (Guerillakoordination des Pazifiks), eine der wichtigsten Strukturen der FARC-EP, Zweites Marquetalia, unter der Führung von Iván Márquez sowie eine Front der ELN eine Allianz. Bei der ELN handelt es sich um die Front „Comunero“. Die Allianz betrifft einige Regionen der südwestlichen Provinz Nariño. Während die FARC-EP, Zweites Marquetalia, in den letzten Jahren in der Provinz Nariño ihre Basis ausbauen konnte, hier vor allem in den Gemeinden Barbacoas und Maguí Payán, so musste die ELN Rückschläge einstecken, was vor allem am Ausbau der Strukturen durch die FARC-EP mit ihrem Westblock Kommandant Jacobo Arenas unter Iván Mordisco, aber auch an dem Vormarsch von paramilitärischen Kräften des Golfclans rund um Tumaco und anderen Gebieten zusammenhängt. Die Allianz ist deshalb als strategische Initiative gegen die paramilitärischen Kräfte und ihrem Vorrücken zu sehen. Ein Taktieren der beiden Guerillaorganisationen ist jedoch nicht neu, bereits zuvor gab es in der nordkolumbianischen Provinz Arauca gute Kontakte und auch die frühere sich 2016 entwaffnete FARC-EP hatte mit der ELN in bestimmten Regionen Abkommen geschlossen, um den revolutionären Bruderkampf zu beenden.

In der Aufnahme, die von Nariño Televisión veröffentlicht wurde, verlesen die Gruppen ein gemeinsames Kommuniqué vom vergangenen Freitag, den 12. Januar, in dem sie erklären, dass sie eine „Vereinbarung der Einheit und Koordination“ in der Provinz getroffen haben, da sie das gleiche Ziel verfolgen. In dem knapp vierminütigen Video ist mindestens ein Dutzend bewaffneter, uniformierter und teils vermummter Personen beider Organisationen zu sehen. „Die beiden politisch-militärischen Guerillakräfte verkünden, dass wir in der Provinz Nariño eine Vereinbarung der Einheit und Koordination getroffen haben, in dem Verständnis, dass beide historischen Wurzeln als Schwesterorganisationen das gleiche Ziel haben, das darauf abzielt, das ernste soziale Problem zu lösen, welches das kolumbianische Volk heimsucht und plagt“, sagte der Sprecher der ELN, der das Kommuniqué verlas. In dem Kommuniqué weisen sie auch darauf hin, dass sie sich „zum Dialog mit der Regierung und mit Gustavo Petros Totalem Frieden“ verpflichten und die Bevölkerung einladen, an den regionalen Friedensdialogen in Nariño teilzunehmen. Während sich die ELN bereits im Friedensprozess mit der Regierung befindet, ist es bei der FARC-EP unter Iván Márquez bisher nur zu Vorgesprächen gekommen.