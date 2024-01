Nazis ihre Räume verschließen!

Dieser soll am 13.1.24 in der besagten Halle stattfinden. Die AfD lädt für den Tag rechte Größen wie Alice Weidel ein,

die dort über ihre menschenverachtenden Ansichten referieren. Noch vor kurzem ist durch Recherchearbeit herausgekommen,

dass unter anderem die rechte Hand von Alice Weidel, Roland Hartwig, und andere AfD-Parteimitglieder an einem Geheimtreffen

im November mit Neonazis und potentiellen Geldgebern teilnahmen. Dort schmiedeten sie Pläne wie sie millionen Menschen aus Deutschland vertreiben können.

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Derzeit gewinnt die AfD in ganz Deutschland an Zuspruch und Macht. Insbesondere auch hier bei uns in Duisburg.

Das wollen wir als Antifaschist*innen nicht einfach so hinnehmen. Wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen wie die AfD

ungehindert weiter auf Stimmfang in unserer Stadt geht und Großveranstaltungen wie den Jahresempfang hier abhält.

Diesen wollte die AfD eigentlich geheim halten und abseits der Öffentlichkeit stattfinden lassen, wie bereits im vorherigen Jahr.

Doch dieses Jahr lassen wir es nicht zu, dass die AfD ohne Protest und ohne Widerstand diesen hier abhalten kann!

Wir sagen: AfD angreifen!