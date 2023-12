Bundesverfassungsgericht pfeift Polizei zurück: Hausdurchsuchung wegen Adbusting illegal

Signalwirkung

Die Lage von Adbuster*innen hatte sich bereits vor der heutigen Entscheidung des Verfassungsgerichts bedeutend verbessert. "Mit rotzfrecher Öffentlichkeitsarbeit machten Adbuster*innen auf die Behörden so viel Druck, dass die Staatsanwaltschaft in den letzten Jahren ein Adbusting-Verfahren nach dem anderen einstellte und sogar eine Straffreiheit feststellte, wenn man eigene Poster in Werbevitrinen aufhängt", so Klaus Poster von der Soligruppe "plakativ", die die juristische Auseinandersetzung von Anfang an begleitet hat. Ihn freue die Signalwirkung, die "diese Klatsche in den Repressionsbehörden auslösen wird." Schließlich komme es selten vor, dass derart eindeutig über die Unverhältnismäßigkeit polizeilichen Handelns gerichtet werde.

Solidarität auf der Straße

Die Berliner Adbusting-Szene solidarisiert sich mit Frida: "Sowas von Feierabend für die Cops. Schluss mit Hausdurchsuchungen wegen Adbusting!", heißt es auf einem umgebastelten Bier-Werbeposter, das Aktivist*innen heute in eine Bushaltestelle in der Innenstadt hängten.

