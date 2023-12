(Berlin) Von der Sonnenallee bis zur See - Aktion gegen Grünen-Büro

Hallo Grüne! Ihr wolltet doch dass wir euch schreiben!!

--> Screenshot vom Blogeintrag der Grünen nach einer Smash-Aktion am 20.11. (Indymedia-Links)

Kein Ding. Das wurde einen Monat später nachgeholt...

In der Nacht zu Mittwoch den 20.12. haben wir euch in grossen Buchstaben eine Nachricht auf der Gesamtfassade des "Grüne vor Ort" Büro in der Friedelstraße in Berlin Neukölln hinterlassen:

MÖRDER!