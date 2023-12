Solifoto für die Druckerei

Am 09.12. wurde in Frankfurt am Main zum zweiten Mal in diesem Jahr die Druckerei besetzt. In den frühen Morgenstunden des 19.12. wurden die Besetzenden, die seit fünf Tagen auf dem Dach des Gebäudes der Räumung standhielten, aus dem Schlaf gerissen und geräumt.

Wir senden euch Liebe aus Leipzig und Kraft, weil ihr uns Kraft gebt.

Friede den Freiräumen, Krieg den Knästen!