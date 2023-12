Demobericht: Freiheit für Maja und die beschuldigten im "Budapest"-Komplex!

Am Abend des 13.12. haben sich rund 200 Menschen in Jena versammelt, um ihre Trauer und Wut über die Verhaftung von Maja und die andauernden Verfolgungsmaßnahmen des Staates gegenüber den Beschuldigten im "Budapest"-Verfahren laut auf die Straße zu tragen. Neben Redebeiträgen und einem Grußwort aus Hamburg hat auch Majas Papa das Wort ergriffen: "Ja! In diesen Zeiten bin ich stolz darauf, wenn Maja sich gegen Faschisten engagiert!" Lautstark und kraftvoll ist der Demozug anschließend durch die Jenaer Innenstadt gezogen und hat die Freiheit für Maja, für die anderen beschuldigten im Budapest-Komplex und für alle politischen Gefangenen gefordert. In diesen Zeiten ist es notwendig mit jedem Repressionssschlag näher zusammen zu rücken und auch bei der gestrigen Demonstration für Maja haben wir uns gegenseitig gestärkt und gezeigt, das wir zusammenstehen und niemand alleine ist, ob im Knast oder Untergrund. Wir halten zusammen und sind fest entschlossen!

Freiheit für Maja, Gabri, Tobi & Ilaria!

Free all Antifas!