[KA] Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung!

Die aktuelle Situation in Gaza ist unvorstellbar. Beinahe pausenlos wird die extrem dicht besiedelte Region durch das israelische Militär bombardiert, am schlimmsten trifft es dabei Gaza-Stadt. Die Zahl ermordeter Zivilist:innen geht bereits in die tausende, darunter viele Kinder und Jugendliche. Die Menschen leben in einem hermetisch abgeriegelten und umzäunten Freiluftgefängnis, aus dem es kein Entkommen für sie gibt. Selbst Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen und bekannte Flüchtlingsrouten werden nicht von den Bomben-Angriffen der israelischen Armee verschont.

Dies soll ein Schlag gegen die islamistische Hamas sein, aufgrund der von ihr begangenen Verbrechen an der israelischen Bevölkerung vom 7. Oktober. Allerdings schaden diese Angriffe kaum der Hamas, es trifft hauptsächlich die palästinensische Zivilbevölkerung und das ist auch so gewollt. Israels rechte Regierung benutzt die antisemitischen Gräueltaten der Hamas als Vorwand um die systematische Unterdrückung und Vertreibung der Palästinenser:innen zu legitimieren und voranzutreiben. Seit Jahrzehnten ist diese koloniale Siedlungspolitik, verbunden mit militärischer Besatzung, bereits im Gange, schon lange vor der Gründung der Hamas (1987). Die systematische Entrechtung und der Genozid an den Palästinenser:innen müssen endlich aufhören!

Deswegen haben wir, in Solidarität mit der palästinensichen Bevölkerung und dem antiimperialistischen Widerstand in Israel und Palästina, einige Graffiti in Karlsruhe gesprüht.

Hoch die internationale Solidarität - Freiheit für Palästina!

Infos zur Thematik:

https://perspektive-kommunismus.org/2023/10/19/ohne-freiheit-fuer-palaes...

https://www.unsere-zeit.de/netanjahus-regierung-traegt-die-volle-verantw...

https://revolutionaere-aktion.org/2023/11/22/audio-mitschnitt-der-palaes...