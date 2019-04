Aktionen »Gegen die Stadt der Reichen«

12. April: Farbangriff auf Padovicz-Hausverwaltung in Karlshorst

Beschwingt von den 40.000 wütenden Mieter*innen, die letzten Samstag auf den Straßen waren, haben wir uns in der Nacht zu Freitag auf den Weg nach Karlshorst gemacht. Dort haben wir die Factor Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH besucht. Sie gehört zum Unternehmensgeflecht eines der größten Schweine dieser Stadt (Padovicz). Ihre Fassade ist jetzt ordentlich mit Farbe eingesaut, aber die Schweine hocken noch immer hinter den Rollläden. Ein kleiner Streich gegen die Stadt der Reichen, aber eines können wir euch sagen: Wir sind viele, kommen immer wieder und unser Hass ist euch gewiß! Gegen die Stadt der Reichen! Für einen heißen Frühling!

11. April: Autos von Vonovia und ADO Properties tiefergelegt/entglast

Die Debatte um die Enteignung von Deutsche Wohnen & Co. sowie die praktischen Interventionen in den letzten Wochen und Monaten sollten genug Motivation sein sich einzureihen und Solidarität zu üben mit denen die gegen die Stadt der Reichen kämpfen. (…) In den vergangenen Tagen haben wir sechs Vonovia Autos verteilt zwischen Britz und Westend beschädigt, bei vieren haben wir die Reifen zerstochen und weitere zwei haben wir mit Parolen besprüht und eines entglast. Zu den Besprühten haben die Bullen auch eine Meldung veröffentlicht, welche die Presse wie üblich abgeschrieben hat. Außerdem haben wir vor der Zentrale des in Berlin drittgrößten privaten Wohnungsunternehmens ADO Properties an der Straße Am Kalsbad an zwei ihrer Autos Reifen zerstochen.

6. April: Farbe für Student*innenwohnungen „Neon Wood“

Wir haben aus der Mietenwahnsinn-Demo am 6.4. heraus, am Frankfurter-Tor, das Gebäude mit den dort neu entstandenen Student*innenwohnungen von Neon-Wood mit Farbe beworfen. Die Aktion wurde mit Rauch begleitet, um etwas Sichtschutz vor Bullen und Kameras zu schaffen und Flyer mit Infos zu dem Ziel unserer Farbfkleckse wurden vor Ort zurückgelassen. (…) Gegen die Stadt der Reichen!

5. April: Farbanschlag auf Neubau in Schöneberg

Liebe grüße an die morgige demo in berlin gegen den mietwahnsinn aus schöneberg. einige feuerlöscher trafen den unglaublich hässlichen grauen neubaukomplex (mieten ab 19 eurom2) in der bautzner straße s yorckstraße wir setzen damit ein zeichen gegen die stadt der reichen (…) farbe faziert da durfte der nun fertige neubau natürlich nicht fehlen

4. April/Solingen: Steine und Farbe trafen Immobüros

Im Rahmen der internationalen „Gemeinsam gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn" Aktionstage haben wir in der Nacht auf den 4.April das Luxus-Immobilienbüro der von Poll-Immobiliengesellschaft in der Brühler Straße in Solingen mit Steinen und Farbe verwüstet. Steine und Farbe trafen auch das Rheinische Immobilien Kompetenz Büro auf der gegenüber liegenden Straßenseite. (…) Wir unterstützen den Aufruf aus unserer Nachbarstadt Wuppertal zu einer widerständigen Offensive: Vor, am und nach dem ersten Mai! Heraus zum autonomen 1.Mai! Gegen die Stadt der Reichen!

3. April: Farbanschlag auf Kurt-Schumacher-Haus der SPD

Eine Partei die schon die ganze Zeit mit die Verantwortung für die Verdrängung und den Ausverkauf dieser Stadt trägt ist die SPD. Sie ist es welche auch schuldig ist an all dem was rund um den mörderischen Wohnungsmarkt passiert. Und nicht nur das, es ist eine Partei, die die Verantwortung an dem Tod unzähliger Menschen trägt durch ihre Zustimmung an Waffenexporten, Mitgestaltung und Sicherung der Mauern Europas, Hartz4, heraus zögern der Energiewende, Kriegseinsätze (z.B. Afganhistan/Kundus), etc. (…) Akteurinnen der Verdrängung angreifen (…) Gegen die Stadt der Reichen

29. März/Hamburg: Immobilienbüros an der Elbchaussee angegriffen

An der Prachtmeile hat es wieder mal gekracht. In der Nacht vom 28. auf den 29.3. wurden an der Randalehauptstraße Elbchaussee in Hamburg bei zwei Immobilienbüros die Scheiben zerstört. Gegen die Stadt der Reichen!

27. März: Autos von Deutsche Wohnen angezündet

Während eure Mieten kontinuierlich steigen und ihr aus euren Wohnungen verdrängt oder zwangsgeräumt werdet, konnte eure Vermieterin ihren Jahresgewinn 2018 um 11 Prozent auf 480 Millionen Euro steigern, fahren ihre Aktionär*innen 1,9 Milliarden Euro Gewinne ein und ihre Bosse verdienen 6.500 Euro pro Tag. (…) Wir widmen die Asche der drei ausgebrannten Karren allen Betroffenen von Kündigungsschreiben, Zwangsräumungen und Mieterhöhungen. Die lodernden Flammen widmen wir den vom System Abgehängten, den Betroffenen der täglichen Ausgrenzungen und unseren kämpfenden Gefährt*innen, die für ihr Engagement im Knast sitzen oder auf der Flucht sind. Für eine solidarische und selbstbestimmte Gesellschaft. Gegen die Stadt der Reichen.

8. März: Auto von Dr. House Solutions Service angezündet

Der 8. März war uns Anlass zu einer kleinen Soliaktion für die Liebig34 und andere Mieter*innen von Padowicz Häusern. An der Eberty Str. im Nordkiez wurde ein Fahrzeug der „Hausmeister"- und Schlägerfirma Dr. House Solutions Service GmbH angezündet. (…) Für eine militante Kampagne gegen die Stadt der Reichen! Für den polymorphen Angriff auf die patriarchalen Zustände!

28. Februar: Autos von HOWOGE und WISAG abgefackelt

Durch die erfreuliche Aktionsvielfalt der letzten Wochen zum Thema Verdrängung fühlten wir uns dazu motiviert, einen eigenen Beitrag gegen deren Akteur*innen zu leisten. Deshalb haben wir in der Nacht zum 28. Februar zwei Firmenfahrzeuge der Marken HOWOGE und WISAG abgefackelt. (…) Gegen die Stadt der Reichen! Für den Erhalt aller Freiräume und die Interkiezionale Solidarität!