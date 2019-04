(Berlin) Auf ein Loft beworben/geworfen

Wir begrüßen den Widerstand gegen Immobilienfirmen in den vergangenen Wochen. Der Widerstand gegen Mieten wird zunehmend unversöhnlich und das ist unsere Chance die Verhältnisse gegen die Profiteure des kapitalistischen Normalvollzugs weiter zuzuspitzen. Der Glaube an Parteien und deren Versprechen nach einem sozialen Ausgleich schwindet dahin. Die Sozialdemokratie im Gewandt der Linkspartei wird sich in einer durchkapitalisierten Stadt wie Berlin auch in Zukunft den Interessen der Immobilienwirtschaft beugen. Es lassen sich diverse Versuche der Herrschenden erkennen die Mieter_innenkämpfe zu vereinnahmen. Doch auch der letzte merkt irgendwann dass, diese Speichellecker des Kapitals bleiben.

Tatort Gleisdreieckpark: Erst gerade war sich am südlichen Ende des Parks die Firma Allod nicht zu schade ihr Projekt “Neu-Schöneberg” zu taufen aber hat erfreulicherweise schon in der Bauphase und jetzt zur Fertigstellung viel Kontra in Form von Farbe bekommen.

Während Ziegert an der Flottwellstraße die letzte Baulücke erschließt (in Bau, Projektname “Wohnpanorama”, beworben ab 5.500 €/m²) ist unser Objekt der Begierde dabei auf der anderen Parkseite den Platz des alten Parkhauses einzunehmen. Ein Bauprojekt kommt heute natürlich nicht ohne eigenen Namen daher und so wurde das Projekt „Gleis Park“ getauft, gebaut wird von der Bauwens Gruppe und als exklusiver Makler fungiert Engel & Völkers. Die Wohneinheiten („Das Penthouse besticht mit repräsentativem Savoir-vivre“; „Morgens Weitblick, Abends Philharmonie“) sind hier für erschwingliche 0,5 bis 1,5 mio € zu erstehen. Schnell sein lohnt(e) sich, denn es sind nur noch wenige Einheiten verfügbar und so haben wir all unseren Schotter beisammengepackt und auf sie geschmissen. Wir haben mindestens 50 Gebote abgegeben aber nichts mehr von ihnen gehört...

Gegen die Stadt der Reichen – Für einen subversiven Mai