(B) 1. Mai - Kein Raum der AfD! [Update]

In Blankenburg nichts neues?

Wie dem “Pankow Newsletter” des Tagesspiegels zu entnehmen war, hat sich der interne Streit in der Pankower AfD weiter vertieft. So wird die BVV Fraktion nicht an dem geplanten Fest teilnehmen mit der Begründung, man wolle nicht bei einem Nazi feiern. Dennoch wird das Fest auf eine große Resonanz innerhalb der AfD stoßen: rechte Hardliner aus ganz Berlin werden anreisen, um daran teilzunehmen. Es werden die anwesend sein, die kein Problem darin sehen, gemeinsam mit Neonazis und einem ehemaligen Angehörigen einer militanten Nazivereinigung zu feiern, Bratwurst zu fressen und Bier zu trinken. Wer zu diesem Fest geht, hat somit jegliche bürgerliche Fassade hinter sich gelassen und outet sich als knallharter Rassist und Faschist.

Umso gespannter werden wir so auch vor Ort die Neofaschist*innen beobachten, die das braune Haus an diesem Tag aufsuchen.

Verheizen der eigenen Anhängerschaft

Nicht nur durch das Verhalten des Nazi-Bürgerdeputierten Andreas Geithe oder des rechtsradikalen Fraktionsvorsitzenden Stephan Wirtensohn, die sich beide gerade eine rechte Schlammschlacht liefern, lernen wir hier ganz praktisch, dass es so etwas wie eine echte “rechte Solidarität” nicht gibt.

Auf dem Flyer, den die AfD Pankow für ihre Anhänger veröffentlicht werden lediglich zwei Anreisewege angegeben. Einmal über den S Bahnhof Blankenburg und per Bus von Karow. Darüber hinaus wird geworben mit “Speis und Trank zu günstigen Preisen, einem Kinderprogramm (Schminken, Hüpfburg, Ponyreiten, XXL- Tischkicker) und Informationen zur Arbeit der Partei in den Parlamenten und zum EU Wahlkampf”. Mit keinem Wort erwähnt die AfD die vielfältig angekündigten Gegenproteste, die es für AfDlerInnen sicher nicht einfach oder ungefährlich machen, die faschistische Veranstaltung zu besuchen. Stattdessen wird versucht den Gegenprotest, sowie die den Bezirksverband überschattende Nazi-Affäre totzuschweigen, so als wäre alles in bester Ordnung.

Dass die Nazis an diesem Tag in Blankenburg jedoch eine empfindliche Niederlage und einen großen Imageverlust zu befürchten haben, steht außer Frage. An diesem Tag bekommen wir Gelegenheit den Bürger*innen Blankenburgs die wahre Fratze dieser Partei zu präsentieren.

Diese Gelegenheit werden wir nicht ungenutzt lassen!

Kommt am 1. Mai mit uns raus nach Blankenburg!

In den kommenden Tagen folgt noch eine Aktionskarte.

Anreise: 12.00 Uhr, S-Bhf. Gesundbrunnnen (Gleis 4)

Antifaschistische Demonstration – 13.00 Uhr – S Blankenburg

Bisherige Aufrufe:

Für Antifa- Internet Trolle: Die auch an diesem Tag mit der AfD kooperierenden Eventagenturen “Idee- Entertainment” und “Eventagentur Berlin” freuen sich sicherlich über weitere Emails, Anrufe und Eintragungen auf ihrer Online Präsenz. Halten wir den Druck aufrecht!

Weitere Infos zum Tag: keinraumderafd.blogsport.eu // facebook.com/noafdberlin // twitter.com/noafdberlin // #1maipa