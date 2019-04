Haus besetzt in Morschenich

Wie viele Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier ist auch Morschenich vom Abriss bedroht. Die Mehrheit der Bewohner_innen dieser Dörfer wurden bereits umgesiedelt und der Abriss der Häuser beginnt.

In dieser Situation wollen wir RWE die Kontrolle über die Häuser wegnehmen und statt dessen Räume schaffen, in denen Menschen wohnen, sich treffen und sich organisieren können.

Unserer Meinung nach sollen Häuser für die Menschen da sein die darin leben und nicht für den Profit von Unternehmen. Es ist nicht akzeptierbar das ein Mangel an (bezahlbarem ) Wohnraum herrscht und gleichzeitig RWE Häuser und Gärten enteignet und anschließend zerstört. Dieses absurde Vorgehen ist natürlich stets legalisiert und unterstützt durch den Staat und die Polizei.

Doch die Konsequenzen dieser Praxis sind nicht nur lokal, sondern global. Die Verbrennung von Braunkohle heizt die globale Klimaerwärmung weiter an.

Wir erklären uns solidarisch mit allen Besetzungen, egal ob Bagger, Haus oder Baum. Es ist und bleibt der selbe Kampf.

Wir können und nicht auf irgendwelche Entscheidungen von Politiker_innen verlassen oder stützen, sondern müssen und wollen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir wollen an einer Welt arbeiten , in der niemand die Macht Gemeinschaften und Lebensräume zu zerstören.

Wir wollen alle Menschen einladen vorbei zu kommen und sich über Kämpfe und Ideen auszutauschen.

Heute, am 22.April um 15 Uhr wird eine Gartenparty stattfinden, also kommt vorbei!

Wir sind in der Oberstraße13 in Morschenich.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

english

A house and a tree have been occupied in Morschenich.

The village is, as many villages nearby, threatend to be destroyed for the lignite-mine of RWE. The majority of inhabitants, that were used to live in those villages, have already been kicked out and some houses are already teared down.

We want to fight RWEs controll on the houses and turn them into spaces were people can live, organize and connect. We think that houses should be for the use of the people living there, not for the profit of a company.

It cant be accepted that here is a leck of flats and livingplaces while RWE expropriate houses in order to destroy them. This destruction is legalized and supported by the state and the police.

The consequences are not only local, but global. Burning lignite is pushing further the global climate warming.

We stand in solidarity with other occupations, no matter if its RWEs infrastructure, house or forest.

Its the same fight.

We cant count on the desicions of politcians, but do it ourselves to create a world where noone has the power to destroy the local area and communitys and the global climate.

We want to invite everyone to come arround and share their struggle and idears.

There will be a party in the garden, today (22th of april) at 15 h.

Oberstraße Nr. 13

Morschenich