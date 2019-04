Leyla – dein Kampf lebt in uns! Hungerstreik vom 12.04.-15.04.

Wir als Widerstandkomitee Berlin werden in einen befristeten Soli-Hungerstreik treten, um den Freund*innen zu zeigen das wir an ihrer Seite stehen. Vom 12.04 bis zum 15.04 werden wir am Heinrichplatz in Berlin Kreuzberg sein.Wir haben für uns entschieden, dass wir auf den Widerstand hinweisenwollen, welcher seit Monaten ignoriert und verschwiegen wird – zudem wollen wir unseren Freund*innen der kurdischen Widerstandsbewegung zeigen, dass es ein Internationaler Kampf ist – dass wir diesen Weg gemeinsam gehen werden, dass wir bei ihnen sind mit unseren Gedanken, unserer Kraft, unserer Hoffnung und unseren Herzen.

Auch wenn wir hier in anderen Umständen kämpfen und wir oft das Gefühl haben „es bringt nichts“ und „wir können es nicht schaffen“, wissen wir dass das eine Lüge ist, welche uns das System Tag für Tag einreden will – wir wissen, dass Veränderung möglich ist – wir wissen, dass unsere Solidarität, unsere Träume und Ziele soviel stärker sind und sein könnten – wenn wir unser Potential sehen und nutzen würden. Die Menschen der kurdischen Bewegung sind bereit alles zu geben – für das Leben – für die Revolution – für ein freies Leben! Wir rufen dazu auf euch zu überlegen was ihr in diesem Zeitraum, oder natürlich auch davor oder danach tun könnt, welche Aktionen ihr euch vorstellen könnt. Wir sollten nicht unterschätzen, dass die Freund*innen dort unseren Widerstand sehen und fühlen – alle Aktionen jeglicher Form– seid kreativ – bringen wir den Widerstand auch hier in die Öffentlichkeit – in das Bewusstsein aller!

Zusätzlich von der bitte selbst aktiv zu werden und eure eignen Ideen umzusetzen, laden wir euch ein an unserer Aktion teil zu haben und euch z.B. in Form eines Redebeitrags zu beteiligen. Wir sind vom 12.- 15.4. dauerhaft auf dem Heinrichplatz und laden euch ein am Freitag, den 12.4. um 10.00 zur Eröffnung der Aktion nach der Pressekonferenz, sowie am Samstag und Sonntag, den 13./ 14.4. um jeweils 16.00, ein Redebeiträge mit Themenbezug zum Hungerstreik der kurdischen Freund*innen, Freiheit für Öcalan/ Aufhebung der Isolationshaft und die Verteidigung von Rojava/ Kurdistan und generell zur kurdischen Befreiungsbewegung und was das mit uns zu tun hat. Am liebsten wäre uns natürlich ihr kommt selbst vorbei und haltet eure Redebeiträge persönlich, wenn das nicht geht wäre es schön wenn ihr uns euren Beitrag zuschicken würdet (an diese Adresse: HungerstreikBerlin@systemli.org ) Wir freuen uns aber auch, wenn ihr bei uns vorbei kommt, mit uns ins Gespräch kommt, diskutiert, euch beteiligt oder einfach das Wochenende mit uns gemeinsam gestaltet. Zudem wäre es toll, wenn ihr auch eure medialen Möglichkeiten, Netzwerke, Kontakte nutzt, um auf die andauernde Widerstandsaktion des Hungerstreiks aufmerksam zu machen.

Dazu hier einige Infos zusammengefasst: http://civaka-azad.org/informationswoche-weltweiter-hungerstreik-kurdischer-aktivisten/

Infomationen und Updates rund um den Hungerstreik: https://twitter.com/HungerstreikB

Leyla – dein Kampf lebt in uns!

Jin Jiyan Azadi

Widerstandskomitee Berlin